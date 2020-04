Hak atas foto Getty Images

Hanya ada satu jenis ultraviolet andal yang dapat menonaktifkan Covid-19 - dan ini sangat berbahaya.

"Anda benar-benar akan menggoreng orang," kata Dan Arnold sambil tertawa

Arnold bekerja untuk UV Light Technology, sebuah perusahaan yang menyediakan peralatan disinfektan untuk rumah sakit, perusahaan farmasi dan produsen makanan di seluruh Inggris.

Baru-baru ini, ketika kecemasan global tentang Covid-19 telah mencapai puncak baru yang luar biasa, dia menerima beberapa permintaan yang tidak biasa.

"Kami mendapat pertanyaan dari seorang individu tentang peralatan kami. Ia mengatakan 'Baiklah, mengapa kami tidak membeli satu saja dari lampu UV Anda dan memasangnya di pintu supermarket - orang-orang dapat berdiri di bawahnya selama beberapa detik sebelum mereka masuk ke dalam," katanya.

Di antara banyak saran "kesehatan" yang saat ini ada di internet, gagasan bahwa Anda dapat mendisinfeksi kulit, pakaian, atau benda lain dengan sinar UV terbukti sangat populer.

Di Thailand, sebuah perguruan tinggi dilaporkan telah membangun terowongan UV yang dapat dilalui oleh para siswa untuk mendisinfeksi diri mereka sendiri.

Jadi, apakah ini cara yang baik untuk melindungi diri Anda dari Covid-19?

Dan apakah benar karena "virus corona baru membenci matahari", sinar matahari akan segera membunuhnya, seperti yang dilaporkan beberapa media sosial?

Singkatnya: tidak. Inilah sebabnya.

Sinar berbahaya

Sinar matahari mengandung tiga jenis UV.

Pertama ada UVA, yang membentuk sebagian besar radiasi yang mencapai permukaan bumi.

UVA mampu menembus jauh ke dalam kulit dan dianggap bertanggung jawab atas 80% penuaan kulit, dari keriput hingga bintik-bintik penuaan.

Selanjutnya ada UVB, yang dapat merusak DNA di kulit kita, menyebabkan kulit terbakar dan akhirnya kanker kulit (baru-baru ini para ilmuwan telah menemukan bahwa UVA juga dapat menyebabkan ini). Keduanya cukup dikenal, dan dapat diblokir oleh krim matahari yang paling baik.

Ada juga tipe ketiga: UVC.

Dan apakah benar karena "virus corona baru membenci matahari", sinar matahari akan segera membunuhnya, seperti yang dilaporkan beberapa media sosial?

Bagian spektrum yang relatif tidak jelas ini terdiri dari panjang gelombang cahaya yang lebih pendek dan lebih berenergi. UVC sangat baik dalam menghancurkan materi genetik - baik pada manusia atau partikel virus.

Untungnya, sebagian besar dari kita tidak mungkin pernah berhadapan dengan UVC karena spektrum itu disaring oleh ozon di atmosfer jauh sebelum mencapai kulit kita yang rapuh.

Atau itulah yang terjadi, setidaknya, sampai para ilmuwan menemukan bahwa mereka dapat memanfaatkan UVC untuk membunuh mikroorganisme.

Sejak ditemukan pada tahun 1878, UVC yang diproduksi secara artifisial telah menjadi metode pokok sterilisasi - yang digunakan di rumah sakit, pesawat terbang, kantor, dan pabrik setiap hari.

Yang terpenting, UVC juga penting untuk proses sanitasi air minum karena beberapa parasit resisten terhadap disinfektan kimia seperti klorin.

Meskipun belum ada penelitian yang melihat bagaimana UVC mempengaruhi Covid-19 secara khusus, penelitian telah menunjukkan bahwa UVC dapat digunakan terhadap virus corona lain, seperti Sars.

Radiasi melengkungkan struktur materi genetik mereka dan mencegah partikel virus membuat lebih banyak salinan dari diri mereka sendiri.

Akibatnya, UVC terkonsentrasi sekarang berada di garis depan dalam pertarungan melawan Covid-19.

Di China, seluruh bus diterangi oleh cahaya biru suram setiap malam, sementara squat, robot pemancar UVC telah digunakan untuk membersihkan lantai di rumah sakit.

Di China, seluruh bus diterangi oleh cahaya biru suram setiap malam.

Bank bahkan telah menggunakan lampu dengan UVC untuk mendisinfeksi uang mereka.

Pada saat yang sama, pemasok peralatan UV telah melaporkan rekor penjualan, dan banyak yang segera meningkatkan produksi untuk memenuhi pesanan mereka.

Arnold mengatakan Teknologi UV Light telah kehabisan semua peralatannya.

Tapi ada peringatan utama.

"UVC adalah benar-benar jahat - Anda tidak boleh terkena sinar itu," kata Arnold. "

Diperlukan berjam-jam untuk dapat terbakar matahari dari UVB, tetapi dengan UVC dibutuhkan beberapa detik.

Jika mata Anda terbuka ... Anda tahu rasa silau yang Anda rasakan jika Anda melihat matahari? Seperti 10 kali rasanya, hanya setelah beberapa detik terpapar UVC. "

Untuk menggunakan UVC dengan aman, Anda membutuhkan peralatan dan pelatihan khusus.

Solusi sinar matahari?

Apakah UVA atau UVB akan berfungsi sebagai gantinya? Dan jika demikian, apakah ini berarti Anda dapat mendisinfeksi sesuatu dengan membiarkannya di bawah sinar matahari?

Jawaban singkatnya: mungkin - tetapi Anda tidak dapat bergantung padanya.

Di negara berkembang, sinar matahari sudah digunakan untuk mensterilkan air - bahkan direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Teknik ini dilakukan dengan menuangkan air ke gelas atau botol plastik bening, dan membiarkannya di bawah sinar matahari selama enam jam.

Cara itu diperkirakan bekerja dengan baik karena UVA di bawah sinar matahari bereaksi dengan oksigen terlarut untuk menghasilkan molekul tidak stabil seperti hidrogen peroksida, bahan aktif dalam banyak disinfektan rumah tangga, yang dapat merusak patogen.

Tanpa air, sinar matahari masih akan tetap membantu membersihkan permukaan - tetapi mungkin butuh waktu lebih lama dari yang Anda kira.

Masalahnya adalah kita tidak tahu berapa lama, karena penelitian terkait virus corona baru masih terlalu dini.

Penelitian tentang Sars - kerabat dekat Covid-19 - menemukan bahwa mengekspos virus ke UVA selama 15 menit tidak berdampak kemampuan virus itu untuk menginfeksi.

Namun, penelitian ini tidak melihat paparan yang lebih lama, atau UVB, yang diketahui dapat lebih merusak materi genetik.

Sebaliknya, virus lain mungkin memberikan beberapa petunjuk.

Di Brasil, peneliti menemukan bahwa jumlah kasus flu cenderung meningkat selama musim pembakaran, ketika ada lebih banyak asap di atmosfer dari kebakaran hutan 'mengencerkan' sinar UV.

Contohnya flu. Ketika para ilmuwan menganalisis catatan rumah sakit di Brasil, mereka menemukan bahwa jumlah kasus flu cenderung meningkat selama musim pembakaran, ketika ada lebih banyak asap di atmosfer dari kebakaran hutan 'mengencerkan' sinar UV.

Studi lain menemukan bahwa semakin lama partikel flu terpapar sinar matahari - dan semakin terkonsentrasi - semakin kecil kemungkinannya untuk tetap menular.

Sayangnya, penelitian itu mengamati flu yang melayang di udara, bukannya yang sudah mengering pada benda.

Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menonaktifkan Covid-19 dengan sinar matahari, atau kekuatan apa yang dibutuhkan.

Dan bahkan jika mereka melakukannya, jumlah UV di bawah sinar matahari bervariasi tergantung pada waktu, cuaca, musim, dan di bagian bumi mana Anda tinggal - terutama lintang mana - jadi ini tidak akan menjadi cara yang dapat diandalkan untuk membunuh virus.

Akhirnya, tak perlu dijelaskan lagi bahwa UV akan menyebabkan kerusakan kulit Anda dan meningkatkan risiko kanker kulit.

Dan begitu virus ada di dalam tubuh Anda, jumlah UV yang Anda dapatkan, tidak akan berdampak pada kondisi tubuh Anda.

Artikel ini pertama kali tayang dalam bahasa Inggris di BBC Future dengan judul Can you kill coronavirus with UV light?.