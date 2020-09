Mengenakan masker atau sabuk pengaman 'bisa menyelamatkan nyawa', tapi mengapa sejumlah orang menolaknya?

Awal yang tidak pasti

"[Jika sabuk pengaman diwajibkan], penganjur kantung udara, yang mengembang saat tabrakan untuk melindungi pengendara, khawatir perangkat itu tidak akan pernah digunakan secara luas," tulis New York Times pada 28 Februari 1985.

New York adalah negara bagian AS pertama yang memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan penggunaan sabuk pengaman di kursi depan mobil pada 1 Januari 1985, beberapa tahun setelah Inggris, Kanada, Prancis, dan Jerman.

Misalnya di sebuah negara bagian AS, Anda diwajibkan mengenakan sabuk pengaman, tapi ketika melintasi negara bagian lain, Anda bisa melepasnya.

New Hampshire masih belum memiliki undang-undang yang mewajibkan orang dewasa untuk memakai sabuk pengaman.

Di AS, ada tiga negara bagian (Illinois, Iowa, dan New Hampshire) yang tidak mewajibkan helm pengendara sepeda motor untuk segala usia, tetapi wilayah itu berbatasan dengan negara bagian yang mewajibkan semua pengendara mengenakan helm.

Konteks budaya

Seorang demonstran yang menentang lockdown di Indiana, AS, April 2020.

Data yang dikumpulkan oleh pejabat federal di New York menunjukkan bahwa 70% pengendara kursi depan mematuhi undang-undang itu dua bulan kemudian.

Seperti AS, undang-undang yang mewajibkan penggunaan sabuk pengaman di Yugoslavia diberlakukan pada tahun 1985, dan pelanggar dikenakan denda sebesar $ 75 dan aturan ini diberlakukan secara ketat.

Di AS, yang terjadi justru sebaliknya. Menantang denda di pengadilan akan jauh lebih mahal daripada membayar biaya yang wajar, dan toh hanya sedikit orang yang didenda.

Di AS, sekitar 77% orang memakainya, dengan sedikit lebih banyak di Prancis dan sedikit lebih sedikit di Jerman (Inggris tertinggal di belakang negara-negara ini untuk waktu yang lama, sebelum menyusul pada akhir Juli dan sekarang 74% orang Inggris memakai masker di tempat umum).

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul Why people object to laws that save lives di laman BBC Future.