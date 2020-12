Fenomena alam: 'Bencana menunggu waktu' - danau di Afrika yang berisiko meledak

Bahaya yang mengintai

Menambang di kedalaman

.Artikel ini pertama kali dimuat di Knowable Magazine dan dimuat dengan izin. Anda dapat membaca versi asli artikel ini dengan judul Lake Kivu, the African lake that could explode with methane di BBC Future.