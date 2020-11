Gagasan Charles Darwin soal asal-usul kehidupan: 150 tahun kemudian surat yang ditulis pada 1871, bagaikan ramalan

Jadi, jika leher panjang adalah hal yang bermanfaat bagi jerapah, dari generasi ke generasi jerapah dengan leher yang lebih panjang akan berkembang biak hingga mencapai panjang leher yang optimal. Darwin mengemukakan hal ini dalam karyanya tahun 1859, On the Origin of Species.