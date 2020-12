Pembangkit listrik luar angkasa, bagaimana cara kerjanya?

Manfaat ruang angakasa

Pada 2017, para peneliti di California Institute of Technology membuat desain untuk pembangkit listrik modular , yang terdiri dari ribuan panel surya yang sangat ringan.

Mereka juga mendemonstrasikan prototipe panel dengan berat 280g per meter persegi, mirip dengan berat kartu.

Amanda Jane Hughes adalah dosen teknik energi di University of Liverpool . P enelitiannya meliputi desain sel surya dan instrumen optik. Stefania Soldini adalah dosen teknik kedirgantaraan di Universitas Liverpool, dan keahliannya meliputi simulasi numerik untuk desain dan panduan misi pesawat ruang angkasa, navigasi dan kontrol, asteroid, dan misi layar surya.

Artikel ini pertama kali tayang di The Conversation, dan diterbitkan ulang di bawah lisensi Creative Commons. Ini juga alasan mengapa cerita ini tidak memiliki perkiraan emisi karbon, seperti yang biasa dicantumkan dalam artikel Future Planet.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The solar discs that could power Earth di BBC Future.