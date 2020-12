U-2, pesawat mata-mata tua yang terlalu berharga untuk dipensiunkan

Juga pesawat yang paling sulit diterbangkan. Karena alasan inilah ia diberi julukan "The Dragon Lady".

Sama seperti pesawat lain, U-2 harus terbang cukup cepat sehingga pesawat tidak berhenti, dan tak terlalu cepat sehingga badan pesawat copot. Tantangan bagi pada pilot U-2, pada ketinggian 70.000 kaki, perbedaan antara dua kecepatan ini hanya beberapa mil per jam.

Kini, sebanyak 31 pesawat U-2 yang beroperasi di Angkatan Udara AS akan mendapatkan pembaruan senilai US$50 juta (Rp712 miliar) dan misi baru, yang memungkinkan mereka terbang hingga 30 tahun lagi.

Tim rahasia yang kemudian diberi nama "Skunk Works" ini lahir setelah Johnson dan para insinyurnya merancang dan membangun badan pesawat jet pertama milik AU AS hanya dalam 143 hari pada 1943. Pada 1954, tim yang sama mulai mengerjakan U-2.

Westwick yang juga penulis buku "Stealth: The Secret Contest to Invent Invisible Aircraft" berkata, "U-2 adalah lompatan besar pertama dalam intelijen teknis."

Peran ini akan menjadi lebih penting sekarang, karena AU AS berambisi agar semua komputernya, terlepas dari perusahaan mana yang membuatnya, untuk dapat berbicara satu sama lain.

Saat ini, rupanya, kontraktor pertahanan AS Northrup Grumman telah membangun armada kecil drone rahasia untuk tujuan ini. Beberapa orang yakin drone-drone ini nantinya akan menggantikan U-2.

