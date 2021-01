Penambangan litium ramah lingkungan, 'demam emas' yang baru

Sampel tersebut ternyata mengandung litium dalam jumlah besar — delapan hingga 10 kali lebih banyak per galon dibandingkan dengan sampel yang diambil di sumber air panas lain. Para ilmuwan menduga elemen ini "punya nilai komersial yang besar".

Sebaliknya, mengekstraksi litium dari perairan panas bumi — dilakukan tidak hanya di Cornwall, namun juga di Jerman dan AS — menghasilkan jejak kerusakan lingkungan relatif kecil, termasuk melepaskan emisi karbon sangat rendah.

Dengan kata lain, proses ekstraksi litium dari bebatuan keras yang membutuhkan banyak energi, telah dilakukan oleh alam dengan energi geotermal. Air yang ada di area tambang Cornish memiliki konsentrasi hingga 260 miligram per liter, dan mengalir dengan kecepatan antara 40-60 liter per detik.

Kemajuan teknologi memungkinkan ekstraksi litium dari air garam. Tim ini juga berencana menggunakan teknik Pengekstraksi Langsung Litium (Direct Lithium Extraction — DLE), yang telah dikembangkan oleh sejumlah perusahaan di AS, Jerman, dan Selandia Baru.

Tapi ini bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan litium dari air garam. Di AS, William Stringfellow, direktur Program Penelitian Teknik Ekologi di Lawrence Berkeley National Laboratory sedang melakukan penelitian untuk Kementerian Energi AS tentang berbagai metode ekstraksi litium dari air garam.

Amerika dan Jerman juga tempat penelitian dan pengembangan teknologi ekstraksi geotermal litium. Area di sekitar Salton Sea, sebuah danau dangkal di pusat California yang juga ladang geotermal terbesar kedua di AS, kini terkenal dengan nama "lembah litium". Komisi Energi California memperkirakan ladang ini bisa menyediakan 40% kebutuhan litium secara global.

Dalam penelitian yang dipublikasikan pada Maret 2020, komisi tersebut memperkirakan kawasan tersebut bisa menyediakan pasokan litium karbonat sebanyak 600.000 ton per tahun, yang menghasilkan US$7,2 miliar (Rp 100 triliun) per tahun dan US$12.000 (Rp167 juta) per ton.