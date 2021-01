Covid-19: Pelajar bahasa asing meningkat saat pandemi, mengapa?

Kenaikan popularitas

'Apa yang sebenarnya saya ingin lakukan?'

"Kami mendapati bahwa kemampuan bahasa masih dicari oleh pemilik usaha," kata Pawel Adrjan, seorang ekonom dari the Indeed Hiring Lab, yang melakukan riset berdasarkan data dari situs bursa tenaga kerja Indeed.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris yang berjudul Why we are learning languages in a closed world? pada laman BBC Future.