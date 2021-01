Kisah 'lockdown' dan jaga jarak sosial yang diterapkan 432 tahun lalu di Italia

Ayam hidup dan air seni

Wabah yang paling terkenal dalam sejarah modern tentu saja, wabah Maut Hitam (The Black Death), yang melanda Eropa dan Asia pada tahun 1346.

Pengetahuan tentang wabah

Karantina wilayah

Pertama, warga Alghero diimbau untuk tidak meninggalkan rumah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Angelerio juga melarang semua jenis pertemuan, pertunjukan tari, dan berbagai hiburan. Dia menetapkan bahwa hanya satu orang per rumah tangga yang boleh keluar rumah, itu pun hanya untuk berbelanja. Aturan ini mesti diterapkan pada kebijakan pembatasan terkait berbagai pandemi pada masa ini.Karantina wilayah tidak hanya terjadi di Alghero.

Jarak fisik

Angelerio menjelaskan, benda apa pun yang tidak terlalu berharga harus dibakar. Adapun furnitur yang mahal bisa dicuci, diangin-anginkan, atau didesinfeksi di dalam pemanggang.Pada saat itu, mendisinfeksi barang, terutama yang berasal dari kapal, merupakan hal umum. "Salah satu hal yang mereka anggap paling berisiko adalah produk tekstil," kata Alex Bamji, sejarawan sosial dan budaya Eropa modern awal di University of Leeds.

"Jadi, jika Anda seorang musafir dan melakukan bisnis dari satu kota ke kota lain, dari kota yang terkena wabah atau ke kota yang dijangkiti wabah, Anda memerlukan paspor kesehatan," kata Philip Slavin, profesor sejarah di University of Stirling.

Ketika pandemi Covid-19 dimulai, konsep "paspor kesehatan" diberlakukan lagi. Baru-baru ini beberapa bandara internasional seperti yang berada di London, New York, Hong Kong, dan Singapura telah menguji coba "CommonPass".

Pelaut naas yang tiba di Alghero hampir empat setengah abad yang lalu mungkin telah memicu wabah pes. Tapi pelaut malang itu juga memicu dibentuknya panduan komprehensif untuk menegakkan kebersihan dan jarak sosial, jauh sebelum era ilmu kedokteran modern dimulai.---Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris di BBC Future dengan judul The 432 year old manual on social distancing.