Paus dapat 'berperan besar dalam melawan perubahan iklim', apa sebabnya?

Emisi dari perjalanan yang diperlukan untuk melaporkan cerita ini adalah 0kg CO2. Emisi digital dari cerita ini diperkirakan 1,2g hingga 3,6g CO2 per halaman. Anda dapat membaca versi asli artikel ini di BBC Future dengan judul Why saving whales can help fight climate change.