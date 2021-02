Benarkah senyawa dalam cabai bisa optimalkan kinerja panel surya?

Jika saya menambahkan sesuatu ke lapisan A dan itu berubah, maka lapisan B, C dan D di atasnya mungkin akan berubah juga.

Demikian pula, jika saya mengubah lapisan C, apakah saya perlu mengubah cara membuat A atau B? Dan apa yang akan terjadi dengan D?

Jon Major adalah fisikawan yang kini tengah mengerjakan penelitian di Stephenson Institute for Renewable Energy di University of Liverpool. Artikel ini sebelumnya terbit di BBC Future dan The Conversation.