Ekspedisi Challenger: Pelayaran 150 tahun lalu yang menemukan ribuan spesies baru

AS membuka jalan dalam riset laut dalam sampai tahun 1860-an. Setelah itu Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang tidak lagi harus berperang di Crimea, mengisi kekosongan ketika AS jatuh ke dalam perang saudara.

Versi asli artikel ini dapat Anda baca di BBC Future dengan judul The quest that discovered thousands of new species.