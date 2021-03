Baterai sumber tenaga mobil listrik ditemukan 120 tahun sebelum masanya

Para pejalan kaki di jalanan West Orange, New Jersey, terkaget-kaget saat sebuah mobil listrik melesat melewati mereka.

Mari kita percepat kisah ini ke 2010. Sebuah tim riset dari Delft University of Technology di Belanda menemukan penggunaan baterai nikel-besi berdasarkan hidrogen yang diproduksinya.

Nilai terbarukan

Meningkatkan skala

Laboratorium Thomas Edison di New Jersey adalah tempat kelahiran berbagai penemuannya.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The battery invented 120 years before its time pada laman BBC Future.