Hilang daya penciuman bukan hanya akibat Covid-19 - Bagaimana penciuman menentukan kondisi kesehatan?

Salah satunya diupayakan Predict-PD. Menurut Alastair Noyce, selaku dosen senior bidang medis dari Queen Mary University of London yang memimpin proyek ini, mereka telah mengembangkan tes kecil bernama Scratch and Sniff.

Thomas Hummel, kepala Smell and Taste Clinic di University of Dresden, menemukan sebuah metode bernama "pelatihan mencium". Metode tersebut mengharuskan pasien mengendus wewangian gabungan dari empat kategori aroma, seperti mawar, cengkeh, eucalyptus, dan lemon. Pasien mesti mengendus wewangian itu selama 10 menit, dua kali sehari, dalam periode tiga bulan.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul How your sense of smell predicts your overall health pada BBC Future.