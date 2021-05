Ketika pemerintah menyalahgunakan kekuasaan darurat ketika pandemi Covid-19

15 menit yang lalu

Undang-undang Patriot AS tahun 2001 memungkinkan Kongres AS memperluas kekuasaan pengawasan. Beberapa sarjana menyebutnya sebagai "Model Legislatif", di mana parlemen mendapatkan kekuasaan darurat dan kemudian sering memberikan kekuasaan baru kepada eksekutif.

Undang-undang Patriot AS 2001 memungkinkan Kongres AS memperluas kekuasaan pengawasan.

Kompleks Penguntit

Refleks Menindas

Para sarjana manajemen risiko bencana menyanggah gagasan kepanikan warga sebagai mitos yang jarang terjadi. Seperti yang didokumentasikan oleh Rebecca Solnit dalam A Paradise Built in Hell dan Rutger Bregman in Humankind, komunitas cenderung menunjukkan altruisme dan pengaturan diri pada saat bencana.

Luke Kemp adalah rekanan riset pada Centre for the Study of Existential Risk di University of Cambridge