Kota Atlantis yang tenggelam, wabah penyakit hingga gempa di Alkitab: Bagaimana orang di masa lalu mengabadikan bencana alam?

Mark Piesing

BBC Future

54 menit yang lalu

Sumber gambar, JMW Turner/Getty Images)

Mitos dan dongeng yang diturunkan selama ribuan tahun penuh dengan makhluk fantastis dan dewa yang berperang. Tapi cerita kuno juga mungkin berisi bukti terjadinya bencana lingkungan di masa lalu.

Bagi mereka yang terkena dampak, ini bisa seperti akhir dunia.

Penduduk Pantai Stinson, tujuan wisata populer di dekat San Francisco, sepakat dengan penelitian yang menunjukkan sebagian besar lingkungan mereka akan terendam air dalam waktu kurang dari 20 tahun.

Yang kaya dapat membangun rumah di atas fondasi yang ditinggikan dan membeli pertahanan laut yang mahal untuk menahan air, setidaknya untuk sementara, tetapi orang miskin harus kehilangan rumah mereka atau mencari cara untuk memindahkan rumah ke tempat yang lebih tinggi.

Kita mungkin percaya bahwa abad ke-21 adalah kali pertama manusia menghadapi tragedi semacam ini, tetapi sebenarnya tidak. Permukaan laut mulai naik hampir 15.000 tahun yang lalu dengan berakhirnya zaman es.

Es di daratan yang mencair menyebabkan permukaan laut naik rata-rata sekitar 120 meter antara sekarang dan saat itu - terkadang lebih seperti genangan, dengan air naik begitu cepat sehingga orang akan terjebak.

Dengan kemungkinan kenaikan permukaan laut global yang dahsyat, sekitar satu meter pada tahun 2050, yang dapat memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka, para peneliti sekarang mulai melihat cerita kuno tentang kota-kota yang tenggelam dengan cara baru.

Sumber gambar, Paul Chinn/Getty Images Keterangan gambar, Naiknya permukaan laut akan segera membanjiri pemukiman pesisir dataran rendah seperti Pantai Stinson di California.

Cerita kuno tidak selalu hanya tentang cerita yang bagus, penuh dengan puisi dan simbolisme. Tetapi, juga sebagai medium yang mengirimkan ingatan kolektif dari mereka yang melaluinya, dan di dalamnya mungkin ada bukti faktual tentang apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu ketika lembaran es meleleh.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa cerita tentang batu-batu besar yang dilempar ke laut atau tentang pembangunan tembok laut mengandung informasi faktual, meskipun dibesar-besarkan dan diputarbalikkan sampai batas tertentu.

Cerita itu memberi kita wawasan tentang bagaimana nenek moyang berhadapan dengan naiknya permukaan laut.

Dongeng kuno dapat memberikan bukti bahwa respon mereka sangat mirip dengan tanggapan kita.

Wawasan masyarakat kuno sebenarnya bisa menyelamatkan nyawa di masa depan.

Cerita Atlantis hingga peristiwa dalam Alkitab

Para peneliti ini adalah ahli geomitologi.

Ahli vulkanologi Amerika Dorothy Vitaliano menciptakan istilah itu dalam kuliah tahun 1967, mendasari idenya pada filsuf Yunani Kuno Euhemerus, yang menemukan peristiwa nyata atau orang-orang di balik mitos populer.

Sementara penelitian ahli geologi tentang asal-usul legenda Atlantis atau mitos monster Loch Ness mungkin menjadi berita utama dengan cara yang sensasional, tugas mereka adalah mempelajari cerita-cerita kuno yang pernah dianggap sebagai mitos atau legenda, tetapi sekarang dapat dilihat sebagai pengamatan terhadap fenomena alam oleh orang-orang pra-literasi.

"Geomitologi mewakili firasat paling awal dari dorongan ilmiah," kata Adrienne Mayor, ahli folklor, sejarawan sains kuno dan sarjana penelitian di Stanford University, California, dan penulis The First Fossil Hunters.

"Ini menunjukkan bahwa orang-orang kuno memiliki pengamat yang tajam dan menerapkan pemikiran rasional dan kohesif terbaik dari tempat dan waktu mereka untuk menjelaskan kekuatan alam yang luar biasa. "

Sumber gambar, Jorge Fernández / LightRocket / Getty Images Keterangan gambar, Jika gletser mencair dan menyebabkan gangguan dan migrasi selama beberapa dekade mendatang, bagaimana efeknya akan terasa di abad-abad mendatang?

Saat ini, semakin banyak makalah yang diterbitkan, kutipan, dan hasil penelusuran Google yang menunjukkan minat pada penelitian semacam itu.

Peristiwa seperti gunung berapi dalam sejarah manusia purba atau yang menjadi tema di Alkitab, seperti bagaimana gunung berapi, gempa bumi, dan wabah penyakit mungkin terjadi, telah membentuk cerita eksodus dalam Alkitab Ibrani.

Ahli geologi mulai menyadari bahwa sebenarnya "ada informasi dalam beberapa tradisi dan cerita tertua umat manusia," kata David Montgomery dari University of Washington, penulis The Rocks Don't Lie: A Geologist Investigates Noah's Flood.

Namun, pengetahuan lokal berisiko terdegradasi dan hilang.

"Di Kepulauan Pasifik, orang-orang tua selalu mengeluh kepada saya bahwa orang-orang muda selalu sibuk dengan ponsel mereka dan bahwa mereka benar-benar tidak ingin mendengar cerita kakek-nenek mereka," kata ahli geologi Patrick Nunn, seorang profesor Geografi di University of the Sunshine Coast, dan penulis buku Worlds in Shadow: Submerged Lands in Science, Memory and Myth.

"Tapi saya pikir di mana-mana di dunia, ketika masyarakat lisan menjadi melek huruf, pengetahuan yang dipegang secara lisan akan menghilang, meskipun pengetahuan asli inilah yang akan membantu mereka mengatasi kenaikan permukaan laut."

Cerita air laut naik dari suku Aborigin

Nunn adalah salah satu ahli geomitologi terkemuka dunia.

Ia ahli geologi terlatih yang biasanya mengenakan celana pendek dan kaos, di atas perahu kecil yang berlayar di antara pulau-pulau yang bertebaran di Samudra Pasifik, dengan perekam suara di tangannya.

Penelitiannya difokuskan pada beberapa cerita tentang pulau-pulau yang hilang seperti Teonimenu, yang terjadi di seluruh pulau yang tersebar di Pasifik yang luas.

Sumber gambar, Sevrette J / UIG / Getty Images Keterangan gambar, Naiknya permukaan laut memicu eksodus masyarakat pesisir Eropa yang permukimannya menghilang di bawah gelombang ribuan tahun yang lalu

Untuk proyek penelitian terbarunya, Nunn tidak perlu membuat kakinya basah kuyup.

Dia telah meneliti cerita berusia ribuan tahun dari Australia dan Eropa barat laut tentang bagaimana orang-orang kuno memahami dan menanggapi pengalaman mereka yang berbeda tentang kenaikan permukaan laut pasca-glasial.

Secara signifikan, di sepanjang pantai Australia, permukaan laut berhenti naik sekitar 6.000 tahun yang lalu, sementara permukaan air yang naik terus berlanjut di Eropa barat laut hingga saat ini.

Dari sejumlah cerita Aborigin Australia yang dipelajari Nunn, hapir semuanya memiliki ingatan tentang perubahan lanskap dan cara hidup yang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut pasca-glasial, yang telah dipertahankan sejak 7.000 tahun yang lalu.

Salah satu kisah serupa, yang diceritakan oleh orang-orang Aborigin Gungganyji di sekitar Cairns di pesisir Queensland, ditemukan dalam versi berbeda di seluruh timur laut Australia.

Dalam cerita ini perilaku buruk seorang pria bernama Goonyah menyebabkan laut membanjiri daratan dan dia kemudian mengorganisir orang-orang untuk menghentikannya.

Sumber gambar, R M Nunes / Getty Images Keterangan gambar, Rute perdagangan melintasi Gurun Gobi mungkin adalah tempat penyebaran mitos terkait makhluk fantastis yang dipicu oleh penemuan fosil dinosaurus.

Di kesempatan lain, dia memimpin orang-orang mendaki gunung untuk melarikan diri dari air tempat mereka bekerja sama untuk melemparkan batu panas ke laut. Dengan melakukan itu, mereka berhasil menghentikan air naik.

Di Eropa barat laut, cerita yang dipelajari Nunn dan kolaboratornya secara alami sangat berbeda.

Sekitar 15 cerita ini berfokus pada nasib kota-kota yang tenggelam, masing-masing dengan nama yang berbeda, dan terkonsentrasi di sepanjang pantai Brittany, Kepulauan Channel, Cornwall dan Wales.

Dalam dua cerita, pertahanan kota yang rumit menyiratkan bahwa penduduknya telah kalah dalam pertempuran melawan laut selama beberapa generasi.

Di Brittany, ada cerita tentang kota Ys, yang diperintah oleh Raja Gradlon, yang dilindungi oleh serangkaian pertahanan laut yang kompleks yang mengharuskan gerbang dibuka saat air surut untuk memungkinkan kelebihan air mengalir dari daratan.

Suatu hari, putri raja, Dahut, yang dirasuki setan, membuka gerbang ini saat air pasang, membiarkan laut membanjiri kota, dan menyebabkan kota itu akhirnya ditinggalkan.

Di Wales barat, kisah serupa diceritakan terkait nasib kota Cantre'r Gwaelod di Teluk Cardigan.

Pekerjaan detektif tidak berhenti sampai di situ. Nunn telah mampu merekonstruksi garis pantai yang disebutkan dalam cerita, dan dari pengetahuan tentang perubahan permukaan laut di masa lalu, memberi usia minimum pada cerita-cerita ini, yakni sekitar 6.000-8.000 tahun.

"Satu hal yang dapat kita pelajari dari cerita kuno ini adalah bahwa kenaikan permukaan laut tidak dapat dihentikan dengan mudah oleh pertahanan laut seperti tanggul laut," kata Nunn.

"Satu-satunya solusi jangka panjang adalah solusi transformatif, yang benar-benar melibatkan orang untuk keluar dari zona bahaya.

"Hal lain yang menurut saya dapat kita pelajari adalah bahwa jenis adaptasi yang paling efektif adalah yang berbasis lokal...jika Anda kembali ke 7.000 tahun yang lalu, Anda dapat melihat bahwa orang-orang mengambil tindakan secara lokal, dan mereka percaya pada kemanjurannya, dan mereka menginisiasinya sendiri. Mereka tidak menunggu instruksi dari tempat lain. "

Masih dipandang sebelah mata

Terlepas dari perkembangan ilmu geomitologi, hal itu masih dipandang "aneh" oleh beberapa akademisi.

"Saya adalah ahli geologi yang terlatih secara konvensional dan saya dapat memberitahu Anda bahwa banyak ahli geosains benar-benar tidak menyukai hal semacam ini.

"Ada banyak yang ingin tahu tentangnya, tetapi pada umumnya, itu adalah sesuatu yang dianggap sangat radikal sehingga orang benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya," kata Nunn.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain Keterangan video, Nyi Roro Kidul: Kearifan lokal untuk pengurangan risiko bencana

Mungkin ada masalah lain.

Akademisi yang mengambil cerita masyarakat adat dan menerbitkan penelitian dapat dengan mudah mengarah pada tuduhan perampasan budaya jika mereka tidak mengikuti praktik sederhana yang baik seperti meminta izin terlebih dahulu.

Kongres Geologi Internasional ke-32 mengadakan sesi pertama tentang geomitologi pada tahun 2004. Di situ Vitaliano yang saat itu sudah tua menyampaikan pidatonya kepada "250 orang di sebuah ruangan yang dipesan untuk sekitar 100 orang" .

Ahli vulkanologi itu meninggal empat tahun kemudian setelah menyaksikan kumpulan makalah pertama tentang subjek, Mitos dan Geografi, diterbitkan pada tahun 2007.

"Dibutuhkan banyak keberanian baginya untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1970-an, dan dia dijauhi oleh banyak ahli geologi untuk waktu yang sangat, sangat lama," kata Nunn, yang berbicara setelah Vitaliano di acara itu.

"Itu adalah sesi 2004 di Kongres Geologi Internasional yang benar-benar membantu memvalidasi geomitologi di hadapan banyak ilmuwan."

Bidang yang didirikan Vitaliano mulai berkembang.

Adrienne Mayor mungkin membutuhkan waktu 20 tahun untuk meneliti dan menulis The First Fossil Hunters (2000), tetapi buku yang dia tulis menciptakan konsep baru "mitos fosil" karena ini adalah studi sistematis pertama tentang bukti penemuan fosil purba.

Mayor membuat hubungan antara deskripsi Yunani dan Romawi tentang griffin yang mistis, yang menurutnya terdengar seperti catatan saksi mata, dan fosil dinosaurus menakjubkan yang dapat ditemukan di permukaan gurun Gobi, dekat Jalur Sutra, jalur yang digunakan untuk menghubungkan Eropa dan Cina.

Penelitian terbarunya bekerja dengan Lida Xing, seorang ahli paleontologi di Tiongkok, tentang bagaimana tradisi lisan Tiongkok tentang makhluk mitis menjelaskan jejak dinosaurus lokal.

Sumber gambar, Culture Club / Getty Images Keterangan gambar, Fosil yang ditemukan di masa lalu mungkin telah membantu mengilhami kisah makhluk mitos seperti griffin.

Pada Mei 2021, buku Timothy Burbery Geomythology: How Common Stories are Related to Earth Events mulai dijual dan menjadi buku teks pertama geomitologi.

"Mayor membawa geologi ke tingkat berikutnya, dengan tidak hanya melihat peristiwa geologi, tapi juga paleontologi," kata Burbery, profesor bahasa Inggris di Universitas Marshall, Virginia Barat, "tapi juga benar-benar menunjukkan betapa traumatisnya hal itu bagi orang-orang kuno untuk menemukan tulang dari beberapa binatang yang aneh dan besar. "

Pada akhirnya, geologi menantang cara berpikir kita tentang masa lalu, dan masa depan kita.

"Geomitologi menantang keyakinan bahwa semua mitos dan legenda hanyalah fiksi dan fantasi," kata Mayor.

"Geomitologi adalah perbendaharaan informasi dan detail untuk sains, yang jika tak ada mungkin akan terlewatkan."

Geomitologi baru bahkan dapat dibuat untuk dipelajari oleh generasi mendatang.

"Saya membayangkan bahwa pemanasan global dan perubahan iklim serta naiknya permukaan laut dapat menginspirasi geomitologi baru," katanya.

Menurut Nunn, geomitologi adalah tentang bagaimana manusia bertahan hidup.

"Ini tidak berarti bahwa kita tidak harus beradaptasi, dalam banyak kasus cukup radikal, untuk mengakomodasi efek perubahan iklim. Tapi itu berarti kita akan selamat," ujarnya.