Bagaimana para penipu mengeksploitasi ketakutan kita selama pandemi

49 menit yang lalu

Tren pesan berpotensi penipuan

Aturan penipuan

"Kewaspadaan Anda secara otomatis runtuh dalam situasi itu, dan emosi Anda akan mengesampingkan pengambilan keputusan yang rasional," kata Gareth Norris, seorang psikolog di Aberystwyth University di Inggris, yang baru-baru ini meninjau penelitian ilmiah tentang phishing untuk Journal of Police and Criminal Psychology.

Scamdemic

David Robson adalah penulis The Intelligence Trap: Why Smart People Make Dumb Mistake , yang mengeksplorasi cara terbaik untuk meningkatkan pemikiran, pengambilan keputusan, dan pembelajaran kita.

Versi Bahasa Inggris dari artikel ini, How fraudsters exploited our fears during the pandemic, bisa Anda simak di laman BBC Future.