Bisakah satu generasi menjadi pelupa?

'Generasi yang amnesia': Mengapa bisa terjadi dan apa akibatnya?

58 menit yang lalu

"Mencemooh suatu generasi adalah perilaku manusia yang abadi," kata novelis Douglas Coupland dalam sebuah esai untuk The Guardian awal bulan ini.

Anak zaman sekarang

Sebenarnya ada istilah ilmiah untuk ini yakni "efek anak-anak zaman sekarang" ( kids these days effect ), yang dapat ditelusuri sampai ke masa Yunani Kuno.

Amnesia pada satu generasi

Beberapa tahun kemudian, psikolog Peter Kahn dari University of Washington menggambarkan efek yang sama dalam konteks yang sama sekali berbeda: komunitas kulit hitam di Houston, Texas.

Melalui wawancara, dia menemukan bahwa anak-anak dapat dengan mudah menggambarkan apa itu polusi udara, misalnya, serta menyoroti kota-kota lain yang tercemar - tetapi secara bersamaan mereka gagal menyadari bahwa Houston telah menjadi salah satu kota paling tercemar udara di AS.

Apa solusinya?

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris dengan judul Generational amnesia: The memory loss that harms the planet di BBC Future.