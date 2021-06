Medlar: Buah dari abad pertengahan dengan nama ‘vulgar’ yang terlupakan zaman

Buah medlar juga disebut-sebut dalam Canterbury Tales karya Geoffrey Chaucer, Romeo and Juliet karya William Shakespeare, dan dua kali di Book of Hours milik Anne dari Brittany — semacam manuskrip keagamaan bergambar yang populer di Abad Pertengahan.

Sementara itu, kadar zat tanin, yang membuat anggur merah memiliki rasa pahit, dan antioksidan seperti asam askorbat (yang kaya vitamin C), habis.

Meski begitu, ' bletting ' juga menjadi alasan kejatuhan medlar. Buah ini masih menjadi panganan penting selama musim dingin di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga selama Perang Dunia Kedua. Saat itu, pemerintah Inggris bahkan menyarankan agar orang-orang mengonsumsinya, seperti yang tertulis dalam dokumen Dig For Victory.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The forgotten medieval fruit with a vulgar name pada laman BBC Future.