Awan Oort: Cangkang es misterius di sekeliling sistem tata surya kita

55 menit yang lalu

'Mengejar komet dari Awan Oort

*Abigail Beall adalah jurnalis sains lepas dan penulis buku The Art of Urban Astronomy.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The mysteries of the icy cloud around our Solar System pada laman BBC Future.