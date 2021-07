Bagaimana manusia mengembangkan peran ayah, menjadi tak sekadar ‘sumbang sperma’

"Jika Anda melihat spesies mamalia yang lain, ayah cenderung tidak melakukan apa-apa kecuali menyediakan sperma," ujar Rebecca Sear, ahli demografi evolusi dan antropolog di London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The riddle of how humans evolved to have fathers pada laman BBC Future.