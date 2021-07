Kisah ‘Atlantis’ yang hilang di Mediterania: Berumur singkat, tapi diperebutkan tiga negara

Legenda manusia ikan

Kolera dan kekacauan

Mereka menamai pulau itu Graham, untuk menghormati First Lord of the Admiralty, Sir James Graham. (Graham tidak pernah benar-benar mengunjungi pulau itu.)

Menemukan Neverland

Penulis legendaris tersebut menyebutkan pulau itu dalam novel bertajuk In Search of Castaways dan pulau itu menjadi pulau harta karun dalam novel dia selanjutnya, Captain Antifer.