Bagaimana gempa bumi memunculkan lubang-lubang menganga yang mengubah desa di Kroasia jadi ‘keju Swiss’?

sejam yang lalu

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Lubang membesar tiga kali lipat

Berada di area rawan gempa

"Anomali nyata dalam kasus Kroasia adalah jumlah lubang runtuhan yang sangat tinggi dengan dimensi yang signifikan," kata ahli geologi Italia Antonio Santo di University of Naples Federico II.

Bagaimana lubang-lubang terjadi?

Guncangan dalam jumlah besar yang luar biasa juga mungkin telah berkontribusi menyebabkan banyak lubang yang runtuh pada saat yang sama, kata ahli geologi George Veni, direktur The National Cave and Karst Research Institute di New Mexico.