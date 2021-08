Data digital 'tak akan abadi', bagaimana cara mengamankan semua foto dan dokumen penting?

Seperti itulah bencana di masa depan yang dibayangkan oleh Susan Donovan, seorang guru dan penulis fiksi ilmiah yang tinggal di New York.

Dalam karya yang diterbitkannya sendiri, New York Hypogeographies , dia menggambarkan sejumlah besar data umat manusia terhapus karena gangguan listrik pada 2250.

Hasilnya, foto-foto menjadi barang berharga. Saat ini, kamera yang ada di ponsel pintar membuat orang merasa wajar untuk mengambil ratusan hingga ribuan foto per tahun.

Ada opsi lain. Mila Kosonen di Universitas South-Eastern Finland of Applied Sciences dan rekan-rekannya telah mengerjakan solusi untuk menyimpan data digital di arsip dan institusi nasional.

Perpustakaan Kongres AS diketahui menyimpan data digital semua cuitan yang mereka unggah di Twitter, meskipun kini mereka berhenti merekam semua cuitan dan menyimpannya "secara sangat selektif".

