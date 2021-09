Bagaimana tiram bisa menjadi solusi menghadapi kenaikan permukaan laut?

Terumbu tiram ini menjadi rumah bagi kehidupan di dalam laut, sumber pendapatan potensial bagi masyarakat lokal. Chowdhury berharap terumbu ini bisa menjadi kekuatan yang tangguh untuk mempertahankan Pulau Kutubdia dari kenaikan permukaan laut.Gagasan terumbu tiram Pulau Kutubdia lahir pada 2012, ketika Chowdhury menjadi peneliti di Institute of Marine Sciences, di University of Chittagong, di Bangladesh.

Tiram sebagai pemecah gelombang air laut

Di Bangladesh, Dankers memperkirakan permukaan tanah turun dengan kecepatan 5-20 sentimeter per tahun. Hal ini membuat perjuangan melawan kenaikan permukaan laut lebih sulit, dan diperkirakan akan memburuk seiring dengan peningkatan pembangunan dan populasi.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, The unlikely protector against Bangladesh's rising seas, bisa Anda simak di laman BBC Future.