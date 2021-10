Hewan-hewan termahal di dunia: Dari bebek hingga panda raksasa

Harga hewan peliharaan

Bagaimana dengan kucing? Salah satu yang termahal adalah kucing Savannah, yang harganya bisa mencapai $20 ribu (Rp283 juta) per anak kucing.

Selain itu, ada pula Toby, seekor anjing yang pernah mewarisi lebih banyak kekayaan dari Blackie — US$15 juta (Rp213 miliar) pada 1931 dari pemiliknya Ella Wendel, yang merupakan keturunan terakhir keluarga karya pemilik real estate di New York.

Nilai hewan balapan

Merpati paling mahal adalah New Kim , yang terjual kepada seorang pembeli anonim dari China, yang menggunakan nama alias "Super Duper", dengan harga €1,6 juta (Rp26,7 miliar) di akhir 2020.

New Kim, burung dara termahal di dunia dari Belgia.

Nilai total jasa ekosistem biosfer ini diperkirakan mencapai US$145 triliun per tahun (Rp2 kuintiliun).

Pada skala lokal, biasanya penghitungan ini dilakukan per seluruh ekosistem — lahan basah, hutan hujan tropis, dan seterusnya.

Jadi, nilai median terumbu karang, misalnya, dihitung sekitar US$200 ribu per hektar per tahun. Atau jasa penyerbukan oleh serangga untuk tanaman sekitar US$180-500 miliar per tahun.