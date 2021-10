Gaya hidup 'mewah' dorong perubahan iklim - Bagaimana cara mengurangi jejak karbon orang-orang terkaya dunia?

8 menit yang lalu

Akan tetapi, penghasilan $38.000 (Rp539 juta) per tahun sudah cukup untuk menempatkan seseorang dalam 10% orang terkaya di dunia, dan $109.000 (Rp1,5 miliar) per tahun menempatkan mereka di 1% teratas.

'Pencemar elit'

Dario Kenner, penulis Carbon Inequality: The Role of the Richest in Climate Change, menciptakan istilah "pencemar elit" untuk menjabarkan orang-orang terkaya di masyarakat yang menaruh investasi besar dalam bahan bakar fosil, serta memberikan dampak iklim yang kuat dengan gaya hidup boros karbon mereka.