Perubahan iklim: Perlukah kita menanam pohon kopi sendiri demi mengurangi jejak karbon?

sejam yang lalu

Tanaman yang tumbuh di sudut kantor Roastworks Coffee Co memulai perjalanannya sebagai buah ceri kopi yang dibungkus dengan kertas perkamen.

Ceri kopi itu diberikan sebagai hadiah oleh seorang agen kopi dari Ethiopia dan ditanam oleh keluarga Little karena penasaran.

Namun, tanaman kopi itu tidak menghasilkan buah selama 30 tahun, kata Will Little, yang sekarang menjalankan perusahaan yang dimulai oleh orang tuanya, "menjadikan saya pengusaha pemanggangan kopi generasi kedua", ujarnya.

Suatu saat, tanaman kopi itu akhirnya berbunga beberapa tahun lalu. Hal itu mengejutkan Little. "Bunganya berbau seperti melati atau bunga jeruk," katanya.

Selama beberapa tahun berikutnya, tanaman tersebut menghasilkan panen yang sederhana, hingga tahun 2020 ketika ada panen ceri yang melimpah - total hampir 400g. Kini Little memiliki jumlah yang cukup untuk bereksperimen.

Pemanggang kopi terkecil yang dimiliki Little adalah penyangrai sampel yang biasanya digunakan untuk memanggang 30-40g biji sehingga penjual kopi dapat dengan cepat mencicipi produk mereka.

Ketika timnya berkumpul untuk menyicipi kopi buatan kantor mereka (satu cangkir kopi membutuhkan sekitar 12g biji kopi, sehingga hasil panen itu sangat terbatas), Little terkejut dengan rasanya yang enak.

Little mengirimkan biji kopi yang tersisa kepada seorang YouTuber yang juga terkejut dengan kualitasnya dan menjelaskan bahwa kopi tersebut memiliki aroma dan rasa seperti kacang, cokelat, meskipun tidak memiliki beberapa elemen citrus dari kopi Ethiopia murni.

Beban lingkungan produksi kopi

Satu cangkir teh per hari menghasilkan sekitar 9kg CO2e setiap tahun - dan bahkan segelas minuman anggur setiap hari memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan daripada kopi (113kg CO2e setiap tahun).

Jack Crocker, manajer di Roastworks Coffee Co di Devon, Inggris, memeriksa tanaman kopi perusahaannya.

Sumber gambar, Roastworks Coffee Co

Ketinggian adalah kunci bagi kopi berkualitas, kata Little. "Kopi membutuhkan udara yang lebih kering dan lebih sejuk seperti yang Anda dapatkan di pegunungan," katanya.

Little yang mengatakan itu bukan karena ketinggian itu sendiri, tetapi fakta bahwa kopi yang ditanam di dataran yang lebih tinggi matang lebih lambat. Semakin lambat pertumbuhannya, semakin padat biji, dan semakin enak produknya.

Little menduga bahwa pematangan yang lambat ini mungkin terjadi dengan tanaman kopi di dalam ruangannya itu, dan mungkin meningkatkan rasanya.

Kebetulan pula kantor Little juga menyediakan beberapa kondisi iklim penting lainnya untuk pertumbuhan kopi. "Suhu rata-rata untuk pertumbuhan kopi adalah 19 derajat Celcius," katanya.

Sehingga, petani kopi yang berminat kemungkinan bisa beruntung saat menanam tanaman di dalam ruangan. Tetapi ada beberapa hal yang hampir mustahil untuk diciptakan kembali di dalam ruangan, tambah Little, seperti tanah vulkanik yang membuat kopi Ethiopia begitu diminati.

Varietas kopi baru?

Cangkok memiliki bonus tambahan bahwa batang bawah dapat memulai berbunga. Hormon-hormon yang merangsang pembungaan dan pembuahan ditemukan di akar, jadi jika batang akar yang matang dicangkokkan ke pohon yang belum dewasa, seorang penanam dapat mengurangi sebagian waktu yang dihabiskan untuk menunggu pohon itu matang - dimana untuk tanaman kopi yang tumbuh di lingkungan yang tepat mungkin butuh 3-5 tahun, bukan 30 tahun yang dibutuhkan Little menunggu tanamannya berbuah di dalam ruangan.

Jadi, dengan sedikit kesabaran, kondisi yang tepat, dan beberapa pembiakan selektif, seseorang mungkin dapat menanam kopi di rumah di negara beriklim sedang, tetapi Little berhenti sejenak untuk bertanya mengapa.

