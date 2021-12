Libur Natal dan Tahun Baru, mengapa kumpul keluarga berisiko menjadi 'toxic'?

50 menit yang lalu

"Konsekuensi yang sangat umum dari estrangement (kerengganan) adalah perasaan terisolasi, selain perasaan malu dan dihakimi," kata Lucy Blake, seorang psikolog perkembangan di University of the West of England dan penulis buku yang akan terbit berjudul No "Family Is Perfect: A Guide to Embracing the Messy Reality".