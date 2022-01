Apa yang ada sebelum Dentuman Besar? - Teori-teori fisika tentang semesta, dari ruang hampa, 'multiverse', dan dunia paralel

Materi pertama

Sampai kita membuat kemajuan dengan "teori atas segalanya" atau theory of everything , kita tidak akan menemukan jawaban pasti. Yang bisa kita katakan dengan yakin sekarang adalah, ilmu fisika tidak pernah menemukan contoh pasti dari sesuatu yang tercipta dari kehampaan.

Siklus dari yang nyaris tiada

Sumber gambar, John Cairns/University of Oxford

Bukti eksperimental?

Mitologi kuno

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul What existed before the Big Bang? pada laman BBC Future.