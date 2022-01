Bagaimana seekor badak menjadi simbol perdamaian di India?

Masa lalu yang penuh gejolak

Upaya menghidupkan kembali Manas

Kehidupan setelah perburuan

Di negara bagian dengan pendapatan rata-rata per individu sebesar £820 (Rp157 juta) per tahun itu, menghidupkan kembali Manas telah menelan biaya IFAW sekitar $2,5 juta (Rp35,9 miliar) sejauh ini.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini,The rhino that became an icon for peace, bisa Anda baca di lamanBBC Future.