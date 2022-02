Petualangan dasar laut untuk menemukan kapal karam terdalam di dunia, disebut 'lebih dalam dari Titanic'

AS mengerahkan setidaknya 34 kapal induk, jumlah yang hampir sama dengan total kapal induk aktif di seluruh dunia saat ini.

AS ketika itu juga menerbangkan sekitar 1.500 pesawat. Jumlah armada udara mereka melebihi lima banding satu Jepang.

Secara umum kekuatan AS memang melebihi jumlah armada Jepang, tapi ada satu yang berbeda. Sebuah pasukan kecil, Gugus Tugas 77 yang terdiri atas kapal perusak dan kapal induk tak bersenjata, berjuang melawan formasi Jepang yang jauh lebih besar.

Pertempuran terjadi di lepas pulau Samar. Kalah besar dalam jumlah, armada kecil AS bertempur melawan rintangan yang luar biasa, melawan kapal-kapal Jepang yang jauh lebih besar dan bersenjata lebih mumpuni.

Perlawanan AS begitu sengit sehingga mendorong komandan Jepang, Laksamana Madya Takeo Kurita, untuk mengubah armadanya. Dia mengira sedang menghadapi sebagian besar pasukan AS.

Kapal perusak kecil Amerika yang relatif tidak bersenjata datang sedekat mungkin dengan kapal perang Jepang, mencegah mereka menggunakan senjata jarak jauh yang kuat. Pasukan kecil AS mencegah potensi pembantaian, tetapi perlawanan mereka harus dibayar mahal. Lima dari 13 kapal AS tenggelam.

Vescovo, 54, adalah mantan perwira intelijen Angkatan Laut AS yang belakangan menjadi manajer ekuitas swasta. Dia memiliki dengan hasrat untuk menjelajah dan pada bidang oseanografi. Dia mendaki Gunung Everest dan mengunjungi Kutub Utara dan Selatan.

"Saya menjadi 'sejarawan militer' sejak kecil dan saya juga di Angkatan Laut AS selama 20 tahun, jadi saya tahu banyak tentang pertempuran itu. Saya pikir akan menjadi upaya yang menarik untuk mencoba dan menemukan bangkai kapal itu."

Kapal induk Gambier Bay adalah salah satu kapal AS lainnya yang tenggelam selama pertempuran.

"Saya berpikir untuk menyelam ke USS Indianapolis tahun lalu, tetapi ada protes dari keluarga veteran, mengatakan mereka tidak ingin saya menyelam, saya berkata 'ok, baiklah saya tidak akan menyelam'," kata Vescovo.

Vescovo ingin mengunjungi bangkai kapal Yamato, yang ditenggelamkan oleh pesawat AS pada April 1945.

Anda dapat membaca versi asli artikel ini di BBC Future dengan judul How the world's deepest shipwreck was found.