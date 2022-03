Perubahan iklim sebabkan hujan es lebih besar dan lebih sering?

51 menit yang lalu

Sementara hujan es raksasa - diklasifikasikan sebagai yang berdiameter lebih dari 10 cm - sangat jarang, kerusakan akibat hujan es di AS sekarang rata -rata lebih dari US$10 miliar, atau setara Rp143 triliun, per tahun.

Apa yang membentuk hujan es?

Aliran udara ke atas dengan kecepatan 103 km/jam, atau sekitar 64mph bisa mengakibatkan hujan es seukuran bola golf, sementara yang 27% lebih cepat dapat membuat hujan es seukuran bola bisbol, menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (walaupun seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, ukuran batu es tidak selalu berhubungan langsung dengan beratnya).

Itulah sebabnya mengapa badai es yang serius biasanya terbatas pada wilayah tertentu seperti Great Plains di AS dan Gold Coast Australia.

Hujan es akan lebih intens

Hak atas foto National Weather Service, Goodland Forecast Office, Batu es berukuran 12cm dikumpulkan setelah badai di Bethune, Colorado, AS, pada tahun 2019.

Dan itu juga akan jatuh lebih cepat juga, karena semakin besar hujan es, semakin sedikit hambatan yang dialaminya per satuan berat.

Hujan es dengan diameter kurang dari 25mm biasanya jatuh pada kecepatan 11 hingga 22 meter/detik, sedangkan hujan es dengan diameter 25-45 mm jatuh pada kecepatan 22 hingga 29 meter per detik, menurut Brimelow.

"Dalam dua dekade terakhir, ada sekitar 10 laporan tentang hujan es berdiameter sekitar enam inci (15cm) dalam dimensi maksimum atau lebih besar di AS," kata Kumjian.

'Seukuran bola bowling'

Sebuah studi tahun 2019 yang dilakukan oleh Institute for Environmental Studies di Amsterdam menunjukkan bahwa lebih banyak panel surya berarti lebih banyak kerusakan akibat hujan es.

Jaring serupa sekarang juga dipasang di beberapa dealer mobil di AS - sebuah sektor yang, menurut catatan Brimelow, menyumbang sebagian besar klaim asuransi hujan es .

Sebuah studi tahun 2021 yang dipimpin oleh Leila Tolderlund di University of Colorado juga menyoroti potensi atap hijau sebagai pelindung hujan es.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, How climate change is leading to bigger hailstones, bisa Anda baca di laman BBC Future.