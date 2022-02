Bagaimana Dubai menahan laju gurun yang makin meluas

Dubai, khususnya, berinovasi seputar go green , berinvestasi besar-besaran dalam mendukung startup hijau dan lembaga pendidikan berteknologi yang peduli isu lingkungan.

"Penggurunan terjadi ketika tanah dan vegetasi, biasanya di perbatasan gurun, mengalami tekanan berlebihan," kata William H Schlesinger, ahli biogeokimia dan presiden emeritus dari Institut Studi Ekosistem Cary di New York.

Itu setara dengan 2.000 lapangan sepak bola ala AS setiap jam.

Pada 2008, World Wide Fund for Nature (WWF) menempatkan UEA sebagai negara dengan jejak ekologis terburuk per orang .

"Para pemimpin politik dan dunia bisnis di UEA memahami bahwa memperkuat kredensial lingkungan sangat penting untuk menghadirkan negara dan kota-kota seperti Dubai sebagai modern," kata profesor Natalie Koch, spesialis geografi politik di Universitas Syracuse di New York.

Para pengambil keputusan di UEA juga prihatin dengan bagaimana mereka akan mempertahankan kekayaannya saat ini ketika sumber daya minyak mengering atau menjadi kurang berharga, kata Gökçe Günel, profesor antropologi di Rice University di Texas dan penulis Spaceship In The Desert , sebuah buku tentang energi, perubahan iklim dan desain perkotaan di Abu Dhabi.

Teknologi ini menunjukkan kemungkinan pembentukan tanah dalam kondisi lingkungan yang sulit, kata Daniel Evans, yang meneliti sistem lahan berkelanjutan di Cranfield Soil and Agrifood Institute di Inggris.

"Satu pohon kurma butuh air sekitar 250 liter per hari," kata Sivertsen.

Anne Verhoef, fisikawan tanah di University of Reading, mengatakan bahwa meskipun tanah liat cair alami "pada prinsipnya, merupakan peluang yang sangat menarik" masih ada pertanyaan seputar kepraktisan dan kelayakannya.

