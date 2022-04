Apa yang membuat orang enggan untuk berbuat baik?

Tes Kebaikan

Itu merupakan kuesioner online yang dibuat oleh tim di University of Sussex yang dipimpin oleh psikolog Robin Banerjee.

Faktor kepribadian

Gillian Sandstrom dari University of Sussex, yang tergabung dalam tim yang menganalisis Tes Kebaikan, menemukan bahwa ketakutan kita untuk berbicara dengan orang asing biasanya tidak sesuai dengan kenyataan, dan orang-orang cenderung menikmatinya lebih dari yang mereka harapkan.

Ketika membandingkan wilayah-wilayah di dunia, ketakutan akan salah tafsir lebih rendah di AS daripada di Inggris atau di negara-negara di Afrika. Di AS, penggunaan media sosial lebih sering diberikan sebagai alasan yang menghalang seseorang untuk berbuat baik.

Robin Banerjee dari University of Sussex, yang memimpin Tes Kebaikan, menunjukkan bahwa orang memberi, melihat, dan menerima banyak kebaikan di mana pun di dunia, tetapi berdasarkan sampel kami yang berbahasa Inggris, ada beberapa tren tentatif juga.

