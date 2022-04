Perubahan iklim: Pernah jadi masalah besar, apa yang terjadi dengan lubang ozon Bumi?

sejam yang lalu

Sebuah misteri kimia

Pada tahun 1986, saat musim dingin Antartika hampir berakhir, Susan Solomon, seorang peneliti dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional pemerintah AS, memimpin tim ilmuwan ke Pangkalan McMurdo untuk mencari jawaban.

"Karena ini bukan peringatan keras yang sama seperti dulu lagi," kata Laura Revell, profesor fisika lingkungan di University of Canterbury, Selandia Baru.

Pengurangan emisi

Adopsi Amandemen Kigali 2016, yang akan membatasi penggunaan HFC, akan membantu menghindari pemanasan global hingga 0,5 C pada tahun 2100.

Pemulihan yang lama

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, What happened to the world's ozone hole?bisa Anda simak di laman BBC Future.