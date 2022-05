Everest: Puncak tertinggi di dunia yang terus bertambah tinggi, tapi akankah berhenti?

54 menit yang lalu

Elmore, seorang ahli geologi dan pada saat itu menjabat sebagai manajer program senior National Geographic Society di AS, membantu tim memasang stasiun cuaca tertinggi di dunia di sisi Gunung Everest.

Bagaimana puncak Everest terbentuk?

Lempeng India terus merayap ke utara sejauh 5 cm per tahun, menyebabkan puncak Everest tumbuh sekitar 4 mm per tahun (walaupun bagian lain Himalaya meningkat sekitar 10 mm per tahun).