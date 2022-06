Bagaimana gajah hutan Afrika membantu memerangi perubahan iklim?

Setiap gajah hutan dapat merangsang peningkatan bersih dalam penangkapan karbon di hutan hujan ini sebesar 9.500 metrik ton CO2 per km persegi . Ini setara dengan emisi dari mengendarai 2.047 mobil bertenaga bahan bakar selama satu tahun.

"Kami telah kehilangan banyak gajah hutan dalam dua dekade terakhir," kata Thomas Breuer, koordinator gajah hutan Afrika di World Wide Fund for Nature (WWF).

Perubahan iklim juga menyebabkan penurunan pertumbuhan buah-buahan di hutan hujan Afrika, membuat gajah sangat rentan terhadap pengurangan pasokan makanan mereka, menurut sebuah studi tahun 2020 oleh Emma Bush dari University of Stirling di Skotlandia.

Menghargai alam

Jika kawanan gajah hutan Afrika kembali ke jumlah semula dan memulihkan jangkauan mereka seluas 2,2 juta km persegi, mereka dapat meningkatkan penangkapan karbon sebesar 13 metrik ton per hektar, menurut penelitian Berzaghi.

Ini setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 10 mobil bensin selama satu tahun per hektar.

Menjual jasa karbon gajah

Anda dapat membaca versi bahasa Inggris artikel ini dengan judul How the African rainforest is helping fight climate change di BBC Future.