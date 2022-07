Nautilus: Kapal selam nuklir pertama milik AS yang jelajahi dunia di bawah es Arktik

USS Nautilus, kapal selam nuklir pertama milik AS yang berlayar di bawah lapisan es ke Kutub Utara.

Pada tahun 1958, sebuah kapal selam milik AS menjadi kapal pertama yang mencapai Kutub Utara - melakukan perjalanannya di bawah lapisan es. Misinya membuka dunia baru untuk dijelajahi para ilmuwan.

Presiden AS Dwight D Eisenhower mengirimkan ucapan selamatnya kepada para awak kapal atas "pencapaian luar biasa".

Pada 1980-an, Morison mengerjakan sebuah proyek yang menyebarkan pelampung dari kapal selam milik Angkatan Laut AS untuk mengumpulkan data laut.

Ketua komite penasihat Scicex saat ini, Jackie Richter-Menge dari University of Alaska, mengatakan penyelidikan soal cakupan dan ketebalan es Arktik, arus laut dan lanskap dasar laut saling menguntungkan bagi para ilmuwan dan awak kapal selam.

Meskipun program Scicex AS masih beroperasi, dan data ilmiah masih terus dikumpulkan dan dibagikan, para ilmuwan tidak lagi dapat bergabung dengan awak kapal selam.

