Bagaimana hewan peliharaan mengasah rasa tanggung jawab, empati dan kemampuan otak anak?

18 menit yang lalu

Tanggung jawab dan empati

Satu penelitian di AS menemukan bahwa 63% rumah tangga dengan bayi di bawah 12 bulan memiliki hewan peliharaan.

"Sangat penting, terutama bagi anak kecil, untuk belajar bahwa perspektif seseorang mungkin berbeda dari mereka sendiri," kata Megan Mueller, profesor interaksi manusia-hewan di Tufts University, AS.

Interaksi dengan hewan peliharaan

Hayley Christian, profesor di School of Population and Global Health di University of Western Australia di Perth, adalah salah satu peneliti yang mencoba mengungkap hubungan sebab akibat itu.Menggunakan data studi terhadap 4.000 anak pada usia lima dan tujuh tahun, Christian dan rekan menemukan bahwa hewan peliharaan membuat anak memiliki lebih sedikit masalah dengan teman sebaya dan menunjukkan lebih banyak perilaku prososial.