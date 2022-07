Bagaimana cara dinosaurus berhubungan seksual?

53 menit yang lalu

Masalah rangsangan

Teori yang spekulatif?

Baca juga:

Kloaka dan melanin

Sinyal visual

Layar yang seksi

Beda dinosaurus remaja dan dewasa

Ritual kawin

Versi bahasa Inggris dari liputan ini, The mystery of how dinosaurs had sex bisa Anda simak di laman BBC Future.