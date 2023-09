Foto ikonik Jane Goodall yang mengabadikan ikatan manusia dan simpanse

"Ketika saya melihatnya, meskipun saya tidak menyadari itu akan menjadi ikon, itu membuat saya memikirkan lukisan Michelangelo yang berjudul 'God reaching out to Man'."

Foto lain dari Goodall yang mempelajari simpanse Gombe ada di sampul depan dan diterbitkan sebagai bagian dari rangkaian foto van Lawick berjudul "New Discoveries Among Africa's Chimpanzees".

Pada tahun yang sama, National Geographic merilis 'Miss Goodall and the Wild Chimpanzees', yang pertama dari banyak film dokumenter yang menampilkan penelitian Goodall.

Foto tersebut, bersama dengan film dokumenter karya van Lawick; 'People of the Forest: The Chimps of Gombe', telah "memaksa sains untuk meninggalkan gagasan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup dengan kepribadian, pikiran, dan emosi" kata Goodall, seraya menambahkan bahwa dia diajari hal ini sebagai seorang mahasiswa di Universitas Cambridge pada 1962.