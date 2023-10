Cara saya merencanakan pemakaman ramah lingkungan untuk diri sendiri

15 menit yang lalu

Washington adalah negara bagian AS pertama yang melegalkan pengomposan manusia pada tahun yang sama, dan praktik tersebut kini legal di tujuh negara bagian AS. Fasilitas pengomposan manusia lainnya bermunculan di Colorado dan Washington.

Dalam penilaian siklus hidup yang dilakukan oleh Leiden University dan Delft University of Technology, dengan menggunakan data yang disediakan oleh Recompose, ditemukan bahwa dampak pengomposan jenazah terhadap iklim ternyata hanya sebagian kecil dari dampak kremasi: 28kg CO2e dibandingkan dengan 208kg (459lb) CO2e di Amerika Serikat.

Versi bahasa Inggris dari artikel berjudul How I planned my own green funeral dapat Anda simak di BBC Future.