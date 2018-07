Mengenal 'Cwtch', sebuah pelukan istimewa khas Welsh

Hak atas foto Henn Photography/Getty Images Image caption Eifion Griffiths: "[Cwtch adalah] sebuah tempat aman…sesuatu yang membuat Anda merasa hangat — bukan hanya secara fisik tapi juga emosional."

Tak ada terjemahan langsung untuk 'cwtch', tapi kata dari bahasa Welsh ini mewakili pelukan yang penting dan emosional yang membangkitkan rasa akan pulang ke rumah.

Saya seperempat Welsh. Nenek saya besar di Rhondda Valley, sebuah kota pertambangan kecil di mana ayahnya dulu bekerja sebagai kepala sekolah.

Dia tidak bicara bahasa Welsh dengan lancar, biasanya dia hanya akan menghibur kami dengan mengucapkan nama stasiun kereta terpanjang di dunia (Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch).

Meski begitu, saya selalu tahu kata 'cwtch'. Nenek saya tak sering menggunakan kata ini, tapi saya tahu kata ini istimewa; biasanya kata ini hanya akan disampaikan pelan, hampir berbisik.

Saya ingat ketika nenek saya mengucapkan kata ini sekali di rumah sakit, saat kami pikir kami akan kehilangan dia. Ini adalah pelukan khusus, katanya. Dan kata itu, 'cwtch' (diucapkan 'kutch') dalam bahasa Welsh berarti pelukan, tapi juga berarti lebih besar.

Arti kedua dari kata itu adalah lemari; sebuah ruang kecil untuk menyimpan benda-benda agar aman.

Gabungkan dua makna itu dan Anda akan mendapatkan makna terdekat dari kata 'cwtch': membungkuskan lengan Anda pada seseorang agar orang itu merasa aman di dunia.

Persis itulah yang dibutuhkan oleh nenek saya, dan yang diberikan oleh nenek saya, saat dia mulai menyadari bahwa kehidupannya mulai perlahan terlepas darinya.

Saya ingat bahwa saya menyelipkan kepala saya ke lehernya, mencium aroma parfum Youth Dew yang dia pakai di kulitnya, dan merasa bahwa inilah tempat paling nyaman di dunia. Inilah efek yang ditimbulkan dari 'cwtch': aman, hangat, nyaman.

Kata ini berarti pelukan yang penting secara emosional dan merupakan sesuatu yang sangat Welsh yang mengingatkan akan rumah.

Nenek saya berada 17.000 km jauhnya dari rumahnya di Welsh saat dia meninggal di rumah barunya di Sydney, Australia.

Maka, bagi saya, mengejutkan ketika dia menggunakan kata itu. Mungkin karena dia ingin memindahkan dirinya lagi ke tempat dia tumbuh besar.

Pada masa-masa ketakutan, bahaya, kesedihan atau kecemasan, kita membutuhkan cwtch. Dan ini bukan hanya gestur rasa sayang yang kasual; namun sesuatu yang mendalam, dan diciptakan oleh orang Welsh.

"Ini bukan pelukan biasa — tapi sesuatu yang spesial dan tidak akan saya lakukan untuk semua orang," kata Amy Jones, seorang Welsh yang tingal di London. Ibunya berasal dari Cardiff sementara ayahnya berasal dari Valley.

"Sebuah cwtch adalah sesuatu yang dilakukan orang tua pada saya saat saya masih anak-anak dan terjatuh, atau sesuatu yang dilakukan suami saya dan saya saat kami sedang duduk santai di sofa, itu sesuatu yang saya berikan pada teman-teman saya ketika mereka stres atau sedih."

"Cwtch juga Anda berikan saat Anda merasa sangat bahagia dan mencintai atau menghargai keberadaan seseorang dalam hidup Anda, sampai-sampai Anda tak bisa tidak untuk mencoba memasukkan rasa cinta Anda itu pada mereka; ini adalah tempat aman yang penuh cinta dan kehangatan untuk seseorang yang membutuhkannya; dalam pelukan itu ada semua hal terbaik dalam hidup dan mencintai seseorang, yang diwakili oleh tangan dan lengan." "Pelukan memang buat semua orang; tapi cwtch hanya untuk beberapa orang istimewa dalam hidup saya."

Meski bukan orang Welsh, suami serta teman-teman Jones tahu kata itu dan mereka juga menyadari betapa pentingnya kata itu bagi Jones — baik sebagai kode untuk 'saya butuh dukungan emosional' dan sebagai penanda identitas Jones sebagai orang Welsh.

Sama seperti nenek saya, Jones juga menggunakan kata itu untuk membawanya kembali ke akar budayanya.

"Sudah enam tahun saya tidak tinggal bersama keluarga saya, tapi kata cwtch langsung membuat saya merasa seperti di rumah. Tapi lebih dari itu — saat seseorang menanyakan, apa saya butuh cwtch, mereka melakukannya karena mereka tahu betapa penting kata itu bagi saya, dan itu membuat saya merasa begitu diperhatikan dan dipahami."

Hak atas foto R A Kearton/Getty Images Image caption Kata cwtch merupakan konsep yang sangat Welsh dan bisa membangkitkan rasa akan rumah.

Dr Mercedes Durham, dosen sosiolinguistik senior di Cardiff University, mengatakan bahwa kita menggunakan kata-kata seperti cwtch untuk membedakan diri sendiri dalam upaya memiliki identitas nasional yang khusus.

"Bahasa sangat berhubungan dengan identitas dan budaya kita. Kata 'cwtch' digunakan oleh pemakai bahasa Welsh dan orang-orang Welsh yang berbicara bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa mereka orang Welsh, seperti sebuah emblem. Dalam linguistik, kita bicara soal komodifikasi kata-kata dan menggunakannya untuk menjual sebuah identitas. Orang menggunakan kata ini untuk membuktikan bahwa mereka Welsh. Di toko-toko suvenir, ada mug dan kaus yang bertuliskan, 'semua orang bisa berpelukan, hanya orang Welsh yang bisa cwtch'. Ada denotasi positif terhadap orang Welsh."

Yang menarik, kata 'cwtch' digunakan baik oleh orang-orang yang berbicara bahasa Welsh dan orang-orang Welsh yang berbahasa Inggris.

Kata ini bahkan mulai mendapat perhatian dalam bahasa Inggris, setidaknya di kalangan orang-orang yang punya teman atau keluarga Welsh.

Jonathan Dent, asisten editor senior kata-kata baru di Oxford English Dictionary, mengatakan bahwa dia mencatat adanya peningkatan penggunaan kata tersebut.

"Kata itu menjadi kata paling disukai di Wales pada 2007, sudah digunakan dalam janji pernikahan dan kini maknanya meluas dalam konteks baru. Pencarian di Twitter memperlihatkan adanya penggunaan yang signifikan di platform tersebut, dari orang-orang yang tak sabar ingin melakukan cwtch dari cariad (kekasih) mereka, atau menginginkan cwtch dari siapapun atau menawarkan *cwtch* virtual bagi satu sama lain."

Menurutnya ada kata-kata Welsh lain yang bisa digunakan di luar konteks linguistik sesuai tradisi asalnya, tapi kita mungkin tak mendapat keseluruhan maknanya.

"Arti dari kata Welsh hiraeth ("rasa rindu rumah atau nostalgia; mengenang; berharap') dan hwyl ('rasa teraduk-aduk karena motivasi emosional dan energi; perasaan yang mendorong semangat dan inspirasi') sering dianggap sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris, meski kita tetap harus mencoba melakukannya. Untuk cwtch, 'pelukan' dan 'rangkulan' mungkin bisa dipahami dalam bahasa Inggris, tapi kedua kata itu sangat jauh dari apa yang dimaksud dengan 'cwtch' dan dampaknya bagi mereka yang tumbuh besar dengan kata itu."

Ada pesona yang mendalam pada kata 'cwtch' yang tak bisa dengan mudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

Tetapi menambahkan kata asing dalam pengetahuan kita akan bahasa, apalagi ketika kita tidak bisa menemukan padanannya dalam bahasa kita sendiri, adalah hal yang menyenangkan.

"Satu penjelasan kenapa kita mulai menggunakan kata-kata di luar bahasa kita sendiri adalah karena ada kekosongan semantik dalam bahasa kita sendiri dan lalu kita menemukan kata itu dalam bahasa lain dan kita bergantung padanya," kata Dr Tim Lomas, profesor psikologi positif di University of East London dan penulis The Happiness Dictionary.

"Mungkin seperti kata 'hygge'. Kata ini sekarang ada di mana-mana, dan kita menggunakannya untuk mencoba menangkap gaya hidup Nordic yang membuat iri itu. Kata-kata ini lebih dari sekadar kata; ini soal hidup dan cara berpikir. Saya tak melihat kenapa cwtch tak bisa seperti hygge. Kata itu memungkinkan kita untuk membuat suatu gaya hidup yang melibatkan keamanan dan rasa nyaman."

Bisakah 'cwtch' menjadi 'hygge' yang baru? Bisakah kita menggunakan kata itu untuk membangkitkan dan menjual rasa nyaman dan kehangatan? Bisakah popularitas kata itu menjadi bukti akan pentingnya keintiman dan kebaikan?

Eifion Griffiths, seorang pembuat tekstil Welsh generasi ketiga dan pemilik perusahaan wol Melin Tregwynt, merasa semua hal itu bisa terjadi.

"Sama seperti ketertarikan kita akan konsep hygge, penggunaan kata cwtch merupakan sesuatu yang kontras dari dunia yang penuh kegelapan dan bahaya," katanya.

"Jika Anda sedih, Anda butuh cwtch. Jika Anda merasa bahagia, tentu cwtch tidak akan penting. Sekarang, kita sangat membutuhkan cwtch, karena saya pikir, saat ini dunia sedang terasa sangat tidak nyaman. Anda harus tahu, saat Anda memberi cwtch pada seseorang, bukan berarti Anda sedang menggoda mereka. Pelukan ini sesuatu yang aman, bukan sesuatu yang berbahaya atau ancaman. Sebuah tempat aman, sesuatu yang mengingatkan Anda pada masa kecil, sesuatu yang membuat Anda merasa hangat — bukan hanya secara fisik tapi juga emosional."

Ada hari-hari di mana yang saya butuhkan di dunia ini adalah cwtch dari nenek saya yang manis dan memanjakan saya.

Dia adalah contoh pemberi cwtch terbaik: hangat, murah hati, tak pernah kehabisan kasih sayang.

Meski dia sudah meninggalkan Rhondda Valley saat remaja, dia tetap saja Welsh, dan untuk menunjukkan identitasnya itu, dia menggunakan kata 'cwtch'.

Kata ini bermakna sangat dalam bagi siapapun yang lahir di Welsh dan bagi siapapun yang mencintai seorang Welsh.

Dia akan bangga saat tahu bahwa semakin banyak orang yang menggunakannya, bahwa semakin banyak orang yang secara aktif berusaha membuat orang merasa aman dan hangat.

Anda bisa membaca versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris di 'Cwtch': The hug invented by the Welsh di laman BBC Travel