Makanan lawas Bosnia yang "menghubungkan orang-orang"

Hak atas foto Harus Calkic

"Orang-orang tidak dilahirkan ke dunia ini untuk hidup sendiri, atau membuat makanan penutup sendiri"

Azemina Ahmedbegović yang berusia 53 tahun senang dengan musim dingin. Bukan karena dia penggemar berat salju atau suhu dingin, tetapi karena ketika dia besar di pusat kota Visoko, Bosnia, peristiwa sosial yang penting terjadi di musim dingin.

Ini adalah acara khusus, di mana teman dan keluarga akan berkumpul untuk ćetenija, hidangan penutup tradisional Bosnia yang terbuat dari gula, tepung dan lemon.

Bahan ćetenija sederhana tetapi pembuatannya rumit. Dibutuhkan beberapa pasang tangan untuk menarik adonan gula melalui tepung yang dipanggang, mengubahnya menjadi pasta seperti wol.

Kerja tim yang terkoordinasi sangat penting; satu langkah yang salah dan pasta dapat dengan mudah patah.

Itulah sebabnya di 'pesta duduk' tradisional Bosnia, yang disebut sijelo, seperti yang diselenggarakan oleh orang tua Ahmedbegović, para tamu akan berpartisipasi dalam pembuatan ćetenija.

Sebagian membuat pasta dan menariknya; atau memainkan musik tradisional, bernyanyi atau menari.

Lainnya bersorak menyemangati para pembuat ćetenija atau menggoda mereka, atau tidak melakukan apa-apa selain memakannya begitu dibuat. Tapi mereka semua akan bersenang-senang.

"Lebih mudah melewati musim dingin dengan cara itu," kenang Ahmedbegović.

Hak atas foto Haris Calkic Image caption Membuat ćetenija membutuhkan banyak tangan, dan kerjasama tim sangat penting.

Banyak musim dingin kini telah berlalu, dan Ahmedbegović sekarang tinggal di kota Gračanica di utara Bosnia, di mana ia telah memiliki keluarganya sendiri.

Sementara itu, kegiatan pembuatan sijelo dan kelompok ćetenija telah digantikan oleh TV dan internet di sebagian besar rumah tangga Bosnia.

Orang-orang yang masih mengorganisir sijelo, seperti saudara perempuan Ahmedbegović di Visoko, yang jauh darinya.

Teman dan kolega barunya di Gračanica tidak tahu banyak tentang ćetenija karena itu bukan kegiatan yang umum dilakukan di bagian negara itu.

Jadi Ahmedbegović memutuskan untuk mengajari mereka cara melakukannya.

Pertama, jelasnya, tepung tersebut dipanggang hingga agak kecoklatan. Kemudian, gula dan jus lemon dipanaskan bersama, dan, ketika gula berubah menjadi karamel, dibentuk menjadi cincin dengan tangan dilumuri minyak.

Seharusnya ada cukup lemon untuk memberikan pasta konsistensi yang tepat, tetapi tidak terlalu banyak untuk membuatnya pecah.

Sementara pasta gula masih elastis, pasta ditempatkan di atas tepung yang dipanggang dan membentuknya menjadi cincin yang lebih tipis yang berulang kali ditarik hingga menjadi benang halus.

Hak atas foto Haris Calkic Image caption Begitu dingin, ćetenija terasa sepeti permen bertepung.

Biasanya dilakukan oleh tiga hingga enam orang, kebanyakan perempuan, yang duduk di sekitar sofra - meja bundar yang rendah.

Ruangan harus dingin agar pasta bisa 'dilipat' tanpa pecah. Prosesnya bisa memakan waktu berjam-jam, sehingga anggota tim yang lelah sering digantikan oleh orang lain.

Sementara itu, tamu lain minum kopi Bosnia dan menyanyikan lagu-lagu tradisional Bosnia.

Setelah dingin, ćetenija, yang rasanya seperti permen bertepung, dipotong kecil-kecil dan disajikan di piring kecil untuk para tamu.

Ritual yang mengasyikkan itu dengan mudah menarik hati teman-teman Ahmedbegović, yang meyakinkannya untuk mengatur pertunjukan publik pembuatan ćetenija melalui asosiasi perempuan 'Gračaničko keranje' yang ia jalankan di Gračanica.

"Kami membawanya dari rumah ke jalan-jalan," kata Ahmedbegović, yang senang menjaga tradisi itu tetap hidup.

Seiring dengan asosiasi Ahmedbegović, semakin banyak organisasi di seluruh negeri mengadakan acara publik untuk memamerkan keindahan 'permen Bosnia' yang polos namun lezat ini.

Para penampil biasanya mengenakan pakaian tradisional dan memainkan sevdah (musik rakyat) selama pertunjukan untuk melestarikan upacara pembuatan ćetenija sebagai bagian dari warisan budaya Bosnia.

Asosiasi budaya '4T' dari Tarevci di utara Bosnia adalah salah satu organisasinya.

Mustafa Mustajbegović, presiden asosiasi itu, bangga telah belajar keterampilan menarik gula ketika dia masih muda di pesta sijelo di kota asalnya Tarevci.

Sekarang 63 tahun, Mustajbegović mewariskan tradisi itu kepada generasi muda melalui pertunjukan publik ćetenija serta kompetisi tim, yang membawa elemen tambahan yang menyenangkan.

Asosiasinya sejauh ini menjadi tuan rumah 15 kompetisi 'Ćetenijada' di Tarevci dan mengorganisir tiga diantaranya di ibukota Sarajevo.

Pemenangnya adalah yang ćetenijanya memiliki benang tertipis. Tapi ini bukan soal menang, tapi soal bersosialisasi.

"Tentang pembuatannya," kata Mustajbegović, menjelaskan bahwa kompetisinya mencakup versi 'Maxi ćetenijas', yang harus dibuat oleh 10 hingga 12 orang.

Secara teori, ćetenija dapat ditarik oleh satu orang, tetapi "orang-orang tidak dilahirkan ke dunia ini untuk hidup sendiri, atau membuat makanan penutup sendiri," tambah Mustajbegović.

Hak atas foto Haris Calkic Image caption Ćetenija biasanya dibuat saat 'sijelo', atau pesta duduk, saat tamu-tamu lain bermain musik trandisional dan bersorak menyemangati para pembuat ćetenija.

Dalam bukunya The Bosnian Cook: Traditional Cuisine in Bosnia and Herzegovina, penulis Alija Lakišić menempatkan ćetenija di bagian 'jela za sijela' ('makanan untuk pertemuan sosial').

Dan ketika Anda menyaksikan bagaimana itu dibuat, penampilan ćetenija yang ditarik oleh banyak tangan mengingatkan kita pada kabel yang membawa koneksi di antara orang-orang.

Jurnalis Pavle Pavlovic bahkan menulis bahwa "ćetenija adalah contoh pertama dari jejaring sosial, menghubungkan orang-orang sebelum Facebook".

"Ćetenija membuat orang terhubung satu sama lain," kata Amna Sofic, presiden Bosniak Cultural Community Preporod Zenica, organisasi lain yang sesekali mengelola acara pembuatan ćetenija.

Persahabatan, dan bahkan romansa, adalah intinya.

Di masa lalu, ketika tradisi ini sangat populer, pria dan perempuan muda sering saling menggoda pada malam pembuatan ćetenija.

Para pria muda akan membuat lelucon, seperti menaruh sejumput garam di panci gula (yang biasanya didinginkan di ruang terpisah), untuk menarik perhatian seorang gadis yang mereka sukai.

Dalam kasus percintaan yang lebih maju, pasangan akan menjaga panci gula bersama, mengambil kesempatan untuk menyendiri.

"Kamu dibuat oleh gadis-gadis cantik sehingga mereka bisa mengumpulkan anak laki-laki tersayang mereka. Anak laki-laki nakal mengasinkan gula, dan menikmati waktu," kata salah satu lagu tradisional Bosnia yang biasanya dinyanyikan pada malam ćetenija. ("Tebe su pravile lijepe djevojke da bi okupile svoje drage momke. Momci alčak bili - šećer posolili, posolili pa se sami počastili.")

Hak atas foto Haris Calkic Image caption Ćetenija adalah makanan penutup tradisional Bosnia yang terbuat dari gula, tepung dan lemon.

Meskipun ćetenija adalah makanan penutup yang dicintai di Bosnia, sebagian besar dunia belum mendengarnya.

Itu karena, meskipun daya tariknya tak terbantahkan, otoritas Bosnia tidak berbuat banyak untuk mempromosikan warisan budaya negara itu, menurut laporan Al Jazeera tahun 2018.

Daftar awal nasional warisan budaya takbenda, yang merupakan prasyarat untuk nominasi Unesco, tidak mengandung masakan tradisional apa pun.

Beberapa asosiasi, seperti Bosniak Cultural Community Preporod Zenica, mengusulkan agar pemerintah Bosnia menempatkan ćetenija dalam daftar awal.

Tetapi untuk itu terjadi "diperlukan banyak upaya, pengetahuan dan kesadaran akan identitas budaya sendiri," menurut mantan profesor universitas Enes Kujundžić yang sudah pensiun dan penulis buku Sofra: Traditional Bosnian cuisine from cultural perspective.

"Peran lembaga budaya, seperti museum, perpustakaan, lembaga untuk perlindungan warisan, dan lainnya, sangat penting," kata Kujundžic. "Namun, itu hilang di Bosnia dan itu merupakan masalah."

Kurangnya minat pemerintah mungkin menghalangi popularitas internasional ćetenija.

Tapi selama ada kenangan di masa lalu, tradisi akan dijalankan oleh individu dan asosiasi lokal.

Dan ćetenija akan terus menghubungkan orang-orang.

Anda bisa membaca artikel aslinya Bosnia's intriguing dessert made by 12 hands dan artikel-artikel lainnya di BBC Travel