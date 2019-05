Inikah generasi terakhir bangsa Arya?

Hak atas foto Dave Stamboulis

Di sebuah lembah terpencil di pedalaman wilayah Ladakh, India utara, hidup sebuah suku yang dikenal sebagai bangsa Arya, yang mungkin merupakan generasi terakhir dari orang-orang berdarah murni yang tersisa di dunia.

Bagi banyak orang, istilah 'Arya' memiliki konotasi negatif. Namun, itu berasal dari bahasa Sansekerta 'arya', yang berarti 'bangsawan', dan awalnya merujuk pada orang yang berbicara bahasa Indo-Iran dan bermigrasi dari Asia Tengah ke India dan Iran.

Istilah itu kemudian digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok suku yang tinggal di lembah-lembah Sungai Indus yang sekarang merupakan bagian dari Pakistan dan India, dan keturunan mereka yang dikatakan merupakan minoritas kecil yang ditemukan di wilayah Ladakh saat ini.

Lembah Dha-Hanu di Ladakh, juga dikenal oleh penduduk setempat sebagai Lembah Arya, dikelilingi antara Pegunungan Karakoram dan Sungai Indus di India utara, dekat dengan perbatasan Pakistan.

Di sini terletak lima desa Arya, rumah bagi sekitar 2.000 hingga 4.000 penduduk. Juga dikenal sebagai Brogpa (atau Brokpa, Dard atau hanya orang-orang Dha-Hanu, dua desa terbesar di lembah), penduduk telah tinggal di sini di wilayah terpencil selama ribuan tahun, sebagian karena kondisi geografis yang berat, kondisi jalan dan perbatasan India dengan Pakistan memperebutkan Kashmir, yang semuanya telah membantu meminimalkan kontak dengan dunia luar.

Isolasi ini telah membantu menjaga gen mereka tetap utuh dan tidak rusak, tetapi dengan kedatangan dunia modern di depan pintu mereka, ini tampaknya akan berubah.

Ada berbagai teori tentang asal-usul Brogpa, namun tidak ada yang pernah terbukti secara meyakinkan.

Ahli bahasa dan orientalis Jerman Friedrich Max Müller percaya bahwa bangsa Arya adalah keturunan para penakluk berkulit putih dari Asia Tengah yang berjuang melintasi Eropa.

Belakangan, Nazi Jerman menggunakan daya tarik ini dengan mengasosiasikan mereka sebagai suku pejuang berkulit putih untuk membangkitkan propaganda mereka tentang ras murni yang dapat mengambil alih dunia.

Keyakinan lain yang umum dipegang adalah bahwa Brogpa adalah keturunan Alexander Agung dan tentaranya, yang datang ke sini selama penaklukan Asia.

Teori yang sama telah diterapkan pada suku Kalash di Pakistan tak jauh dari tempat mereka berada, tetapi pengujian DNA telah membuat ini tidak meyakinkan.

Teori ketiga menyatakan bahwa Brogpa adalah penghuni permanen pertama di wilayah ini, setelah bermigrasi dan menetap di sini dan di lembah Karakorams pada abad ke-7.

Satu hal yang pasti: bangsa Arya memiliki ciri-ciri fisik yang jauh lebih mirip dengan orang Eropa daripada dengan para orang-orangTibet-Mongol yang mendiami wilayah ini.

Mereka memiliki mata biru, hijau dan cokelat muda, tulang pipi yang lebih tinggi, dan kulit yang lebih putih, dan mereka juga lebih tinggi daripada rekan Kashmir dan Ladakhi mereka.

Brogpa melarang pernikahan di luar atau antar-kasta dan mempertahankan bahasa Broksat mereka yang unik.

Mereka juga mengikuti cara-cara budaya lama, mengenakan kostum rumit dengan hiasan bunga di kepala yang dikenal sebagai tepi, jubah panjang kulit domba dan hiasan perhiasan dan aksesoris.

Namun, akses ke internet dan kehadiran jalan beraspal dalam dekade terakhir telah membuatnya jauh lebih sulit untuk melestarikan tradisi.

Arya muda sekarang menikah di luar suku Brogpa, pindah ke kota untuk bekerja dan mengenakan pakaian Barat.

Buddhisme telah membuat terobosan besar di sini, juga, dengan mayoritas penduduk yang sebelumnya memeluk animisme Arya berpaling keyakinan menjadi Buddha dan biara-biara baru dibangun di seluruh lembah setiap tahun.

Sementara perubahan modern mungkin mengancam budaya Arya, itu mungkin menyelamatkan mereka juga.

Sebuah jalan beraspal ke lembah telah memberi akses Brogpa ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang lebih baik di Leh, sementara pencabutan pembatasan pada orang asing yang mengunjungi daerah itu selama lima tahun terakhir oleh militer India telah membuat kedatangan wisatawan terus-menerus sebagai pemasukan tambahan ke komunitas-komunitas terpencil.

Selama dua tahun terakhir beberapa festival budaya telah diselenggarakan oleh lima desa, di mana setiap anggota dari masing-masing klan ambil bagian, mengenakan pakaian tradisional mereka, menampilkan tarian budaya dan menunjukkan cara unik mereka ke dunia luar.

Gadis-gadis muda adalah mata rantai terpenting dalam melestarikan budaya, karena para perempuan Brogpa mengenakan kostum tradisional yang paling rumit (pria dewasa ini hanya mengenakan pakaian tradisional mereka untuk festival, sedangkan beberapa perempuan masih mengenakan hiasan kepala untuk pergi ke ladang atau pekerjaan rumah tangga).

Para ibu dengan bangga menghabiskan waktu berjam-jam menjalin rambut putri mereka, menyiapkan kostum buatan tangan mereka, dan menyerahkan ornamen dan aksesoris mereka yang indah untuk persiapan festival.

Pernikahan tradisional Brogpa juga diadakan di festival-festival ini, dengan calon pengantin menutupi wajah mereka dengan kerudung yang terbuat dari bunga kertas dan dituntun keluarga mereka melalui kerumunan orang-orang yang mengagumi para mempelai.

Ketika istri saya dan saya tinggal di desa Biama, kami ditempatkan di rumah Dolma, seorang Brogpa lokal yang sama-sama gugup dan ingin tahu tentang dua tamu asing pertama yang ada di rumahnya.

Dia berbicara beberapa kata dalam bahasa Inggris dan bertanya apakah kami berasal dari desa yang sama - bingung bahwa kami mungkin berasal dari komunitas yang berjauhan - dan kemudian dengan bangga memamerkan hiasan kepala keluarga, perhiasan dan jimat yang ia kenakan ke putrinya.

Dia pusing dengan kegembiraan selama festival akhir pekan yang membawa turis ke komunitas.

Saya bertanya kepada Dolma apakah dia senang putrinya berpartisipasi dalam festival. Dia menjawab bahwa tidak banyak orang luar datang ke Biama, dan itu menyenangkan untuk bertemu orang asing.

Tetapi yang lebih penting lagi, dia tidak sabar untuk melihat teman-teman dari desa tetangga, disatukan oleh festival setiap tahun, serta kesempatan untuk berdandan, menari dan merayakan.

Jika generasi mendatang terus mengadakan upacara dan perayaan tradisional dan mempertahankan budaya mereka yang hidup, mungkin kemudian, mereka tidak akan menjadi yang terakhir dari Arya.

