Bolze, bahasa 'campuran' Prancis-Jerman di Swiss, yang diketahui sedikit orang

Bahasa Bolze lebih dari sekedar bahasa, dia adalah identitas budaya dan kebanggaan utama di pinggiran wilayah Basse-Ville, Fribourg, Swiss. Bagaimana mereka bertahan di tengah gempuran pendatang dan modernisasi?

Hak atas foto Fribourg Region

Sungai Sarine mengitari pinggiran Basse-Ville, membagi daerah (canton) Fribourg dan kota Fribourg menjadi dua bagian: daerah berbahasa Jerman dan daerah berbahasa Prancis.

Kota dengan penduduk sekitar 40.000 orang ini jelas merupakan dualitas: petunjuk-petunjuk jalan semuanya dalam dua bahasa; penduduk dapat memilih apakah anak-anak mereka akan belajar di sekolah dasar berbahasa Prancis atau Jerman; dan bahkan universitas menawarkan kurikulum dwibahasa.

Namun, pergilah ke Basse-Ville di abad pertengahan, terjebak di antara pembagian divisi berbahasa Jerman dan Prancis di Fribourg, dan Anda akan menemukan diri Anda di wilayah tak bertuan di mana dua bahasa itu menjadi satu: le Bolze.

Berbicaralah dengan warga Swiss di mana pun, dan Anda mungkin akan menemukan mereka terpesona dengan topik komunikasi, barangkali karena bahasa yang sangat beragam di negara kecil ini.

Bangsa ini secara geografis dapat dibagi menjadi tiga kelompok bahasa utama.

Di bagian selatan, yang terbagi di antara danau-danau termasyhur di wilayah danau Swiss-Italia, menggunakan bahasa Italia.

Hak atas foto Getty Images Image caption Berbicaralah dengan warga Swiss di mana pun, dan Anda mungkin akan menemukan mereka terpesona dengan topik komunikasi, barangkali karena bahasa yang sangat beragam di negara kecil ini. Foto: Sudut terkenal Fribourgh.

Di barat, dekat Jenewa, mereka menggunakan bahasa Prancis; sementara di bagian tengah dan timur negara itu, seperti Zurich dan St Moritz, mengandalkan bahasa Jerman (dan daerah tenggara Graubünden bahkan termasuk penutur bahasa Romawi).

Akan menjadi lebih rumit ketika Anda terlibat dalam berbagai dialek, seperti Franc Comtois, dialek Prancis yang digunakan di canton Jura dan Bern di Swiss; dan Swiss Jerman, yang dipelajari di rumah dan hanya digunakan untuk bercakap-cakap (sebagai perlawanan terhadap bahasa Jerman yang 'baik dan benar', dalam tulisan maupun lisan, dan diajarkan di sekolah).

Di antara semua kerumitan linguistik ini, kota Fribourg/Freiburg (dalam bahasa Prancis atau Jerman) memiliki tantangan tambahan yang terletak pada perbatasan bahasa antara daerah atau kanton berbahasa Prancis - dan Jerman, Vaud dan Bern, yang mungkin merupakan alasan kenapa bahasa ini menjadi tuan rumah bagi mereka yang memutuskan untuk mengembangkan bahasa mereka sendiri.

Ketika saya berjalan di sepanjang jalan utama Fribourg, tanda awal yang menunjukkan bahwa saya telah mendekati Basse-Ville meluncur dengan cepat.

Dari teras kompleks perumahan yang menghadap ke Sarine, sebuah kereta gantung bersejarah menghubungkan pusat kota Basse-Ville di tepi sungai di bagian bawah.

Hak atas foto Fribourgh Region Image caption Sebagai sebuah kota yang berbatasan dengan daerah-daerah pinggiran berbahasa Prancis dan Swiss Jerman, Fribourg tumbuh dan berkembang menjadi suatu pusat budaya dan industri dwibahasa bagi orang-orang yang mencari pekerjaan.

Dibuka pada tahun 1899, 'Funi' yang berwarna hijau pastel, bertenaga 3.000 liter air, merupakan satu-satunya kereta kabel yang digerakkan oleh air limbah di Eropa.

Perjalanan selama dua menit, yang masih beroperasi sampai hari ini, merupakan simbol industri Fribourg dan pintu gerbang ke dalam sejarah kota industri tempat Bolze diciptakan.

Sementara, asal usul asli dari bahasa tersebut tidak diketahui, banyak yang memercayai bahwa Bolze diciptakan selama Revolusi Industri pada abad ke 19, ketika orang-orang mulai bermigrasi dari pedesaan menuju kota-kota bersamaan dengan tersedianya lapangan pekerjaan selama ledakan perindustrian.

Sebagai sebuah kota yang berbatasan dengan daerah-daerah pinggiran berbahasa Prancis dan Swiss Jerman, Fribourg tumbuh dan berkembang menjadi suatu pusat budaya dan industri dwibahasa bagi orang-orang yang mencari pekerjaan.

"Banyak petani dari Sense, wilayah yang dekat dengan Fribourg, datang untuk mencari pekerjaan, dan mereka menemukan kondisi hidup yang murah di daerah Basse-Ville. Mereka pikir hidup menjadi lebih mudah di kota," jelas pemandu wisata dan pakar Bolze, Michel Sulger.

Hak atas foto Getty Images Image caption Dua bocah perempuan saling mendorong dan menarik kereta berisi keju Gruyère di ruas jalan di sudut Friborgh pada 1931.

Para pekerja membutuhkan cara untuk memahami satu sama lain dan bekerja bersama. Jadi mereka menggabungkan bahasa ibu mereka untuk menciptakan bahasa baru.

Bolze merupakan perpaduan percakapan dalam bahasa Swiss Jerman dan Prancis, menggunakan dua bahasa untuk menciptakan versi yang benar-benar baru.

Diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan, dan hanya ditemukan di Basse-Ville, Fribourg, hanya tinggal beberapa orang penutur Bolze yang masih saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ini agar tetap melanjutkan warisan budaya mereka di sepanjang pinggir sungai dan dalam tembok-tembok batu yang memisahkan mereka dengan wilayah tetangga.

Hal yang sangat menarik tentang bahasa ini adalah bahwa Anda harus benar-benar menguasai baik bahasa Prancis maupun Swiss Jerman sebelum Anda dapat mulai mengombinasikannya menjadi Bolze.

Akan tetapi, bahkan mereka yang berbicara dalam kedua bahasa tersebut tidak akan dapat mengikuti percakapan dalam Bolze kecuali mereka benar-benar mempelajari bahasa ketiga, yang memiliki keseimbangan dan ritme linguistik yang unik, seolah-olah tanpa sengaja berjalan di atas tali antara Perancis dan Swiss Jerman.

Hak atas foto Fribourgh Region Image caption Meski Bolze tetap menjadi misteri bagi orang luar - dan sekarang hanya digunakan oleh segelintir penduduk lokal - bahasa itu tetap memiliki makna bagi penduduk Basse-Ville.

"Hal ini merupakan bagian dari sejarah Fribourg," jelas Sulger. "Budaya Bolze dibuat oleh orang-orang yang dengan kemampuan dwibahasa yang sempurna. Hal ini sangat jarang di Fribourg, karena biasanya kami berbicara dalam satu bahasa atau lainnya lebih baik. Mereka yang berbahasa Bolze dapat benar-benar berbicara dalam dua bahasa dan dapat mencampurkannya."

"Hal tersebut membuat penutur Bolze menjadi spesial karena hanya digunakan oleh begitu sedikit orang," tambahnya.

Meski Bolze tetap menjadi misteri bagi orang luar - dan sekarang hanya digunakan oleh segelintir penduduk lokal - bahasa itu tetap memiliki makna bagi penduduk Basse-Ville.

Bagi mereka, ini lebih dari sekedar bahasa; ini adalah perpaduan antara bahasa, politik dan budaya yang muncul melalui sejarah bersama yang unik selama Revolusi Industri.

Dari seni dan acara-acara yang diselenggarakan oleh Hubert Audriaz (seorang seniman yang dikenal sebagai simbol Basse-Ville dan Bolze) hingga Bolze spin on Carnaval, suatu perayaan yang mengakhiri Fat Tuesday, budaya Bolze masih sangat jelas.

Saat ini, berkat membanjirnya kaum imigran, setidaknya ada 160 bangsa yang tinggal di kanton Fribourg, dan lebih banyak warga yang berbahasa Serbo-Kroasia, Albania dan Portugis di Swiss ketimbang bahasa Bolze.

Hak atas foto Florilegius/SSPL/Getty Images Image caption Gadis muda dari canton Fribourg, Swiss, abad 18.

Meski generasi yang lebih tua masih dapat berbicara dalam bahasa Bolze di rumah mereka dan dengan sesama mereka di jalanan, generasi mudanya hanya dapat mempelajari bahasa itu di rumah - seperti halnya bahasa Swiss Jerman dipelajari dalam keluarga - atau dengan mendengarkan serta mempelajari dari mereka yang benar-benar lancar.

Bahasa ini tidak dipelajari di sekolah, tidak juga di tempat-tempat kursus bahasa resmi.

Akan tetapi, Bolze bertahan sebagai tanda dari kecerdasan yang lahir dari kebutuhan selama Revolusi Industri, sembari terus eksis sebagai sejarah hidup bagi masyarakatnya.

Orang-orang dan kebudayaan yang membentuk Fribourg mungkin telah berubah sejak abad ke 19, tetapi persahabatan antar budaya yang membangun kota masih tetap ada sampai sekarang.

Hak atas foto Getty Images Image caption Salah-satu sudut kota tua di kawasan Fribourgh pada awal 1990.

Saat saya turun sampai Basse-Ville di 'Funi', para penduduk lokal sedang memulai hari, berjalan di antara tembok-tembok batu abad pertengahan dan menara-menara yang menghadap ke padang rumput serta biara-biara di seberang Sungai Sarine.

Saya benar-benar mendengarkan Bolze. Meski sulit bagi telinga asing untuk melacak bunyi bahasa yang unik ini, tetapi mengetahui bahwa sejarah budaya dan bahasa ini menyatu untuk membentuk sesuatu yang baru menimbulkan rasa ingin tahu mendalam terhadap kota ini.

Bolze adalah sebuah contoh tentang apa yang dapat diraih ketika para penduduk Fribourg, yang bersama-sama seperti potongan-potongan puzzle, bekerja sama untuk menciptakan kontribusi mereka sendiri terhadap sejarah kota mereka.

Anda bisa menyimak versi bahasa Inggris dari artikel ini The Swiss language that few know di laman BBC Travel.