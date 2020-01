Berbagai alasan mengapa Anda harus berkunjung ke Kairo tahun ini

Hak atas foto Anton Aleksenko

Didirikan pada 969 M, Kairo modern mungkin tampak muda dibandingkan dengan piramida berusia 4.500 tahun yang terletak di seberang Sungai Nil.

Tetapi kota ini telah menjadi bagian sejarah Mesir dalam masa hidupnya, termasuk pendudukan oleh Ottoman dan Inggris dan revolusi yang mengubah arah negara.

Kairo dan sejarah wilayah itu - baru dan kuno - akan segera dipajang di Grand Egyptian Museum, museum terbesar di dunia yang didedikasikan untuk satu peradaban Mesir.

Terletak hanya 2 km dari Piramida Besar, museum (yang dibuka pada akhir tahun 2020) ini membuat penduduk setempat bersemangat untuk melihat lebih banyak sejarah mereka sendiri dan berbagi harta dari peradaban Mesir kuno dengan pengunjung baru.

"Saya tahu bahwa saya akan dapat melihat beberapa karya luar biasa untuk pertama kalinya dalam hidup saya karena banyak yang sebelumnya disimpan di gudang dan sekarang akan dipajang di museum baru," kata Sayed Abed Al Razek, seorang pemandu lokal untuk Tur Osiris di Kairo.

"Warga lokal seperti saya juga sangat menantikan pembukaan karena akan meningkatkan pariwisata, yang pada gilirannya akan membantu perekonomian Mesir."

Abed Al Razek dan penduduk setempat lainnya melihat pembukaan museum sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kembali dunia ke Kairo, sebuah kota yang sektor pariwisatanya melesu sejak Revolusi Mesir pada 2011 yang menyebabkan lengsernya penguasa lama Hosni Mubarak.

Di luar museum itu sendiri, penduduk sangat ingin berbagi mengapa pengunjung harus kembali ke ibukota Mesir yang luas dan mengapa mereka senang tinggal di sana.

Hak atas foto MOHAMED EL-SHAHED/Getty Images Image caption Grand Egyptian Museum adalah museum terbesar di dunia yang didedikasikan untuk satu peradaban Mesir.

Mengapa orang menyukainya?

Dengan lebih dari 20 juta orang yang tinggal di wilayah metro, Kairo memiliki "denyut nadi yang energik", menurut Lauren K Clark, seorang penulis Amerika yang telah tinggal di Kairo sejak 2010.

Kota ini menghubungkan energi kota dengan beragam budaya. Kelas sosial dan lingkungan alami juga ditemukan di Mesir, menjelaskan bahwa setiap bagian kota memiliki getaran dan budaya sendiri di mana aspek-aspek ini bersinar.

"Anda akan mendapati sisi klub yang modern dan ceria. Anda mendapati sisi padang rumput pedesaan, hijau, subur. Anda mendapati sisi di mana Anda merasa seperti berada di zaman kuno," katanya.

Yang menarik adalah bahwa Kairo telah berhasil mempertahankan semua entitas yang berbeda ini. Inilah magis dan keajaiban kota

"Dan hal yang menarik adalah bahwa Kairo telah berhasil mempertahankan semua entitas yang berbeda ini. Ini adalah magis dan keajaiban kota. "

Expat asal Australia, Dana Hooshmand, yang menulis blog di Discover Discomfort, setuju bahwa kota ini memiliki keunikan.

"Anda berjalan keluar dari pintu di Kairo dan tiba-tiba disambut dengan 1.000 kendaraan yang saling melaju seperti semut, suara ratusan klakson, orang-orang yang melewati lalu lintas yang menjual makanan ringan roti dari keranjang di kepala mereka, dan gerobak keledai yang dikemudikan oleh Zabbaleen [pemulung] mengangkut sampah, "katanya.

"Ini luar biasa, tetapi kamu tidak bisa tidak merasa hidup."

Hak atas foto Emad Aljumah/Getty Images Image caption Dengan lebih dari 20 juta orang yang tinggal di wilayah metro, Kairo memiliki "denyut nadi yang energik".

Sektor makanan di sini mengalami kebangkitan sejak 2011, dengan melimpahnya restoran baru.

"Beberapa terinspirasi oleh selera global, sementara yang lain kembali ke akar tradisional mereka," kata Abed Al Razek.

Dia memohon agar tidak ada yang meninggalkan Mesir tanpa mencoba "setidaknya beberapa mangkuk" koshari, hidangan khas Mesir yang sehat, yang menggabungkan lentil berbumbu, nasi gurih, kacang buncis, bawang goreng dan makaroni, dengan saus tomat cuka.

Clark juga menyarankan pengunjung melakukan perjalanan ke Maadi, pinggiran selatan Kairo, untuk memeriksa Road 9, sebuah jalan yang dipenuhi restoran yang menyajikan segalanya mulai dari sushi hingga makanan jalanan Mesir.

"Saya menyebut jalan ini 'jalan impian kuliner', karena memang itu yang sebenarnya," katanya.

Hak atas foto Thomas Bertson/Getty Images Image caption Koshari adalah hidangan khas Mesir yang sehat, yang menggabungkan lentil berbumbu, nasi gurih, kacang buncis, bawang goreng dan makaroni, dengan saus tomat cuka.

Seperti apa rasanya tinggal di Kairo?

Warga mengatakan bahwa siapa pun yang pindah ke Kairo harus siap menghadapi kesibukan kota besar.

"Saya suka, cinta, cinta aksesibilitas ke transportasi. Saya suka bahwa saya bisa menjulurkan tangan untuk mendapatkan taksi, atau naik bus, tuk-tuk, kereta api atau Uber," kata Clark.

Bepergian juga terjangkau; biaya transportasi bulanan rata-rata 250% lebih rendah daripada di London, menurut situs perbandingan harga Expatistan.

Hak atas foto Anton Aleksenko Image caption Kairo telah menjadi bagian sejarah Mesir dalam masa hidupnya, termasuk pendudukan oleh Ottoman dan Inggris dan revolusi yang mengubah arah negara.

Warga juga merekomendasikan mengambil sikap santai terhadap kehidupan di Kairo, karena hal-hal mungkin tidak selalu berjalan sesuai rencana.

"Jika Anda masuk dengan satu cara berpikir, seperti jadwal yang tepat atau struktur organisasi tertentu, Anda akan sangat kecewa," kata Clark.

"Kairo mengajarimu untuk mengikuti arus dan menikmati pelajaran yang dipelajari di sepanjang jalan."

Berbahasa Arab Mesir dapat membantu menavigasi pendatang baru.

Kairo mengajarkan Anda untuk mengikuti arus dan menikmati pelajaran yang dipelajari di sepanjang jalan

"Kairo adalah kosmopolitan, dan Anda bisa menggunakan bahasa Inggris," kata Hooshmand.

"Tapi kamu akan lebih asyik jika tahu bahasa Arab."

Selain masa lalu kuno, yang juga tenar adalah - termasuk Masjid Al-Azhar yang berdiri sejak 972M dan bagian kota yang bernuansa koptik tempat menara Romawi masih berdiri dan gereja-gereja menampung seni Kristen awal - penduduk setempat yang ingin dikenal karena apa yang mereka bawa ke saat ini.

"Orang-orang Kairo, dan Mesir secara keseluruhan, menempatkan citra Mesir yang positif dan sehat ke dunia," kata Clark.

"Mereka bersaing dan ingin menunjukkan kemampuan mereka untuk bangkit kembali dan merebut kembali kehadiran yang lebih waspada di panggung dunia."

Hak atas foto Joel Carillet/Getty Images Image caption Bagian kota yang bernuansa koptik tempat menara Romawi masih berdiri dan gereja-gereja menampung seni Kristen awal

Sebagai bagian dari ini, pemerintah baru telah memulai rencana ambisius untuk membangun kembali ibukota yang berlokasi di 45km timur Kairo, di daerah yang saat ini disebut Ibukota Administratif Baru.

Rencana tersebut termasuk menciptakan "kota pintar" dengan pembayaran transportasi tanpa uang tunai dan taman yang berlimpah serta tanaman hijau yang luasnya mencapai 700 km persegi, tetapi kekurangan dana telah menyebabkan banyak penundaan.

Apa lagi yang perlu saya ketahui?

Ada tantangan tambahan sejak pemberontakan yang terjadi pada 2011, khususnya dalam perekonomian.

Inflasi meledak setelah revolusi: pada 2010, satu dolar AS bernilai 5,7 pound Mesir, tetapi pada 2018, nilainya 17,8 pound Mesir.

Segalanya telah sedikit membaik sejak saat itu, dengan 1 dolar AS sekarang bernilai sekitar 16 pound Mesir.

"Ekonomi sedang membaik sekarang," kata Abed Al Razek.

"Terutama dengan pariwisata yang kembali ke Mesir."

Hak atas foto ugurhan/Getty Images Image caption Piramida Giza yang terletak di pinggir Sungai Nil

Terlepas dari kemajuan ekonomi, pelecehan terhadap perempuan tetap menjadi masalah di Kairo.

Sebuah studi PBB pada 2013 melaporkan bahwa 99,3% perempuan Mesir telah mengalami beberapa bentuk pelecehan.

"Mesir sudah menjadi tempat terburuk di Timur Tengah untuk pelecehan, dan masih demikian," kata Hooshmand.

Namun, perempuan di kota itu melawan balik. Aktivis hak-hak perempuan lokal telah menciptakan sumber daya seperti HarassMap - peta interaktif yang memungkinkan perempuan melaporkan insiden serta ketika seseorang melakukan intervensi untuk membantu - untuk mengakhiri stigma seputar pelaporan dan membawa lebih banyak pertanggungjawaban kepada pelaku pelecehan.

Sementara penduduk jujur tentang tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, Hooshmand mengatakan orang-orang Mesir vokal tentang masalah karena mereka percaya negara itu dapat berubah.

"Mereka pikir masa depan bisa cerah," kata Hooshmand.

"Dan asalkan [ada] perubahan sistemik, Mesir mungkin bisa mencapai kehebatan yang lebih besar daripada yang pernah terjadi di masa lalu."

