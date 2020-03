Goji beri: Buah yang dipercaya sebagai resep awet muda dan usia panjang hingga 100 tahun

Hak atas foto Visual China Group via Getty Images

Goji beri, yang telah menjadi bagian dari budaya China sejak abad ke-3, sekarang dipandang sebagai salah satu makanan super yang ada di bumi saat ini.

Di tepi Sungai Kuning dan di bawah naungan Pegunungan Liupan yang tertutup kabut, orang-orang di wilayah Ningxia telah menanam salah satu makanan yang paling dicari selama berabad-abad.

Beri kecil berbentuk oval ini disebut "berlian merah" karena dianggap memiliki kekuatan anti-penuaan dan dianggap sebagai makanan super.

Tetapi untuk orang-orang China, yang telah menggunakannya sebagai obat sejak Abad ke-3, beri itu hanya mereka sebut sebagai goji beri atau wolf berry.

Goji beri ditanam di seluruh China, tetapi geologi unik Ningxia-lah yang menciptakan jenis buah yang dianggap paling baik.

"Beri itu dipengaruhi kombinasi angin gunung yang sejuk, tanah yang kaya mineral, dan tanaman anggur yang diirigasi oleh Sungai Kuning yang terkenal, yang membuat goji beri dari daerah Ningxia begitu berharga," kata Evan Guo, manajer penjualan Ningxia Baishi Hengxing Food Technology Co, sebuah perkebunan organik goji beri.

Para petani di Ningxia masih memanen buah dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan sepanjang sejarah.

Hak atas foto S_Z/Getty Images Image caption Teh goji beri dipercaya memiliki manfaat kesehatan.

Dari Juli hingga September setiap tahun, buruh tani berjongkok di depan semak-semak setinggi pinggang yang banyak menghasilkan buah beri berwarna tomat.

Mereka dengan cekatan memetik segenggam beri sebagai kudapan dari waktu ke waktu sebelum memasukkannya ke dalam keranjang anyaman bambu.

Cinta masyarakat China pada goji beri sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan para dokter tradisional China (TCM) telah lama percaya bahwa goji beri memiliki kekuatan obat.

Catatan paling awal didapat dari Kompendium Materia Medica, sebuah teks medis historis yang ditulis oleh herbalis terkenal Li Shizhen di abad ke-16.

Hak atas foto Whitestorm/Getty images Image caption Goji beri ditanam di seluruh China, tetapi geologi unik Ningxia-lah yang menciptakan jenis buah yang dianggap paling baik.

Zhang Ruifen, seorang dokter yang fokus pada ramuan China di Klinik Pengobatan Tradisional Tiongkok Eu Yan Sang yang memiliki lokasi di China, Malaysia dan Singapura, mengatakan, "Ini adalah catatan yang sangat lengkap dan goji beri dicatat dalam buku itu. Li mencatat seperti apa setiap ramuan itu dan bagaimana Anda harus menggunakannya. "

Orang China memandang goji beri sebagai buah dan ramuan, dan beri yang mengandung vitamin C, antioksidan, asam amino, dan mineral, diresepkan oleh dokter tradisional China untuk meningkatkan fungsi hati dan ginjal.

"Para ibu China mungkin mengatakan bahwa Anda perlu memakannya karena beri itu baik untuk mata, karena mengandung karoten," kata Zhang, yang mempelajari pengobatan Tiongkok di Beijing.

"Saya akan meresepkannya untuk membantu meningkatkan sistem ginjal dan hati, yang mempengaruhi juga kesehatan mata."

Masyarakat China biasanya akan menaburkan goji beri kering di atas ayam yang sudah dimasak, sup kurma merah dan jahe atau ke dalam teh krisan untuk menambah vitamin.

Hak atas foto hqrloveq/Getty Images Image caption Masyarakat China biasanya akan menaburkan goji beri kering di atas ayam yang sudah dimasak, sup kurma merah dan jahe atau ke dalam teh krisan untuk menambah vitamin.

Ketika Zhang meresepkannya untuk pasien, ia mengombinasikannya dengan ramuan lain: "Kami biasanya tidak menggunakan ramuan tunggal untuk perawatan,"katanya.

Namun, Zhang mengatakan dia akan memilih untuk tidak memberi pasien goji beri di saat-saat tertentu.

"Jika seseorang menderita demam, radang atau sakit tenggorokan, yang kami sebut 'panas' dalam pengobatan Tiongkok, saya akan meminta pasien untuk tidak minum goji beri selama periode waktu itu," katanya.

"Jika mereka juga menderita diare mereka juga disarankan tidak mengonsumsi goji beri. Namun jika Anda baik-baik saja, umumnya goji beri cocok untuk semua orang."

Goji beri telah lama menjadi bagian dari budaya China.

Legenda mengatakan bahwa lebih dari 2.000 tahun yang lalu seorang dokter mengunjungi sebuah desa di China di mana semua warganya berusia lebih dari 100 tahun.

Dia menemukan bahwa mereka semua minum dari sumur yang dikelilingi oleh goji beri.

Dan teorinya adalah bahwa, ketika buah matang, ia akan jatuh ke dalam sumur dan buah yang mengandung vitamin itu akan meresap ke dalam air.

Hak atas foto Visual China Group via Getty Images Image caption Goji beri telah lama menjadi bagian dari budaya China.

Kisah lain juga menceritakan bagaimana seorang dukun abad ke-17 bernama Li Qing Yuen yang makan goji beri setiap hari dikatakan hidup sampai usia 252 tahun.

Jika legenda ini tidak cukup untuk mendorong generasi masa depan mengonsumsi goji beri, ibu-ibu di China akan memberi tahu anak-anak mereka bahwa beri akan membantu mereka melihat tanpa kaca mata.

Tetapi cara konsumsi beri ini juga berkembang.

Goji beri kuno, yang telah lama menjadi bagian dari budaya Tiongkok, sekarang dipandang sebagai makanan super, baik di China maupun di luar negeri.

Generasi muda di Asia menyukai goji beri, tetapi memberinya sentuhan sendiri.

Hak atas foto Michael Buckner/Getty Images Image caption Generasi muda di Asia menyukai goji beri, tetapi memberinya sentuhan sendiri.

Misalnya, anggota Gen Z sekarang gemar membeli apa yang disebut sebagai "ceret kesehatan" untuk membuat teh goji beri mereka.

Orang tua mereka mungkin mengenali benda itu sebagai ceret sup tradisional yang telah dikemas ulang oleh merek-merek seperti Buydeem dan mengubah warnanya menjasi pink yang lebih cocok untuk konten Instagram.

Sebuah studi tahun 2019 oleh Agility Research & Strategy pada Gen Z di Tiongkok menunjukkan bahwa generasi ini memandang menjalankan kehidupan yang sehat sebagai prioritas utama, bahkan melebihi uang, karier, kesenangan pribadi, dan memiliki keluarga.

Beri juga menjadi populer di kalangan konsumen internasional.

Oleh karena disebut sebagai makanan super, orang-orang di Barat membayar hingga US $ 10 untuk paket satu paket beri, sekitar tiga kali lipat dari harga di Asia.

Label 'makanan super' mendorong petani untuk memastikan bahwa panen mereka mencapai rak supermarket lebih cepat.

Hak atas foto Visual China Group via Getty Images Image caption Label 'makanan super' mendorong petani untuk memastikan bahwa panen mereka mencapai rak supermarket lebih cepat.

Sementara para petani di Ningxia memetik 180.000 ton goji beri segar setiap tahun, mereka menjual sebagian besar produk mereka dalam bentuk kering karena masa simpan beri segar yang pendek.

Buah beri akan matang dengan cepat di bawah terik matahari musim panas, yang berarti petani harus bekerja dengan cepat untuk mengumpulkan panen mereka.

Di masa lalu, buah beri akan dibiarkan kering di atas nampan besar di bawah sinar matahari, meskipun sudah ada teknologi modern yang mempercepat proses ini untuk memenuhi peningkatan permintaan.

Pemilik Ningxia Baishi Hengxing, Tuan An Weijun, yang terlahir sebagai petani goji beri, meluncurkan pertanian organik delapan tahun lalu.

Dia juga membangun laboratorium canggih di mana timnya dapat mengeringkan buah beri dalam waktu singkat.

Kekuatan goji beri tidak terlihat akan meredup dalam waktu dekat karena ada rekor jumlah goji beri (179 ton) yang dijual di China selama penjualan Singles Day baru-baru ini (Black Friday versi Cina).

Hak atas foto Visual China Group via Getty Images Image caption Buah beri akan matang dengan cepat di bawah terik matahari musim panas, yang berarti petani harus bekerja dengan cepat untuk mengumpulkan panen mereka.

Amrita Banta, direktur pelaksana Agility Research & Strategy, juga melihat orang-orang muda Asia memeluk cara hidup yang lebih sehat:

"Setelah bertahun-tahun konsumen China menghindari segala sesuatu yang dibuat di China karena dianggap tua dan tidak ilmiah, kami percaya ada di China kebanggaan baru pada banyak produk dan praktik tradisional," katanya.

"Namun, popularitas goji beri datang belakangan karena kesadaran global. Hari ini, pemuda di China memakannya karena mereka goji beri dianggap sebagai makanan super, bukan karena dokter tradisional China menunjukkan bahwa buah itu bisa mengobati penyakit mata, hati dan ginjal. Sangat menarik melihat China menjadi sangat bangga dengan masa lalunya, namun begitu terhubung dengan bagian dunia lainnya. "

Koki muda di Asia juga menggunakan goji beri untuk memberi rasa lokal.

Koki Anna Lim menggunakan buah itu saat membuat hidangan sarapan edisi terbatas untuk restoran makanan cepat saji McDonald.

Ia mengatakan buah itu membuat bubur terasa gurih dan makanan itu menjadi sangat populer di Singapura sehingga ditambahkan ke menu permanen.

"Menambahkan goji beri memberi rasa manis alami pada bubur, dan dengan kombinasi warna ketumbar hijau, tahu putih, dan goji beri merah, santapan Anda akan sangat berwarna. Bubur nasi sederhana menjadi sesuatu yang bergizi dan sehat," kata Lim.

Hak atas foto Getty Images Image caption Koki muda di Asia juga menggunakan goji beri untuk memberi rasa lokal.

Sementara Lim membantu memperkenalkan buah itu ke generasi muda, koki seperti Chef Chang Hon Cheong dari restoran One Harbor Road di hotel Grand Hyatt Hong Kong masih memberi orang kesempatan untuk menikmati hidangan seperti yang dilakukan keluarga Asia di rumah mereka.

Ia mendedikasikan satu halaman menu untuk sup tonik herbal dan goji beri tercantum di dalamnya.

Para tamu dapat duduk di restoran bergaya rumah Shanghai di mana Chang menyajikan sup yang direbus dua kali, yang ia buat dengan mempertimbangkan saran dokter tradisional.

Setiap hari, tim Chang secara sistematis memotong bahan-bahan dan menempatkannya dalam pot keramik, yang kemudian dicelupkan ke dalam panci berisi air mendidih.

Proses membuat makanan yang dimasak lambat ini memberi penghormatan kepada dokter tradisional dan petani yang telah menanam buah itu.

"Mendidihkan dua kali adalah proses yang jauh lebih lambat dan lembut," kata Chang. "Dengan sup mendidih, saya bisa sepenuhnya mengekstrak nutrisi dan rasa dalam bahan-bahan."

Mereka yang sadar kesehatan dan ingin makan maknan yang telah dikonsumsi di China selama beberapa generasi dapat dengan mudah memasukkan beberapa goji beri ke dalam sup atau teh mereka, dan menikmati rasa makanan super seperti kismis manis, yang membuat orang-orang Asia tetap terlihat muda.

Artikel ini pertama kali tayang dalam bahasa Inggris di BBC Traveldengan judulThe berry that keeps Asia looking young.