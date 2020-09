Mengapa orang Prancis sangat suka mengeluh?

Julie Barlow, jurnalis Kanada dan salah satu penulis The Bonjour Effect mengatakan, "Bagi orang Amerika, mengatakan sesuatu yang negatif terdengar seperti Anda menutup percakapan", di Prancis, komentar semacam itu dianggap sebagai "cara untuk mengundang pendapat orang lain".

Anna Polonyi, seorang penulis Perancis-Hongaria-Amerika dan kepala departemen penulisan kreatif di Paris Institute for Critical Thinking, mengemukakan bahwa perbedaan ini mungkin berasal dari ketakutan inti yang dimiliki oleh banyak orang Amerika: yaitu dianggap sebagai "pecundang".

"Saya merasa di akhir percakapan saya harus mengatakan kesimpulan, 'Oh, tapi saya akan melaluinya!'."

Sebuah studi tahun 2013 di Biological Psychiatry menemukan bahwa upaya untuk menahan emosi negatif dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, sementara studi tahun 2011 dari University of Texas di Austin menemukan bahwa memendam emosi negatif dapat membuat orang lebih agresif.

Satu studi yang dilakukan di University of Oklahoma menunjukkan bahwa mengeluh dapat berdampak positif pada hubungan ; dan penelitian juga menunjukkan bahwa mengeluh bisa membuat seseorang akrab dengan yang lainnya.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul Why the French love to complain di BBC Travel.